Dwayne Johnson de retour dans «Fast & Furious»?

Dwayne Johnson et Vin Diesel auraient mis fin à leur embrouille ! Les deux stars se seraient disputées à propos de commentaires émis par The Rock à propos d'un supposé manque de professionnalisme de la part de certains de ses collègues sur le plateau de Fate of The Furious, sorti en 2017. Beaucoup l'ont interprété comme une attaque envers Vin Diesel.

S'en sont suivies des attaques sur les réseaux sociaux, mais il semble que Dwayne Johnson ait mis cela derrière lui et s'apprête à revenir à la franchise, après avoir tourné le spin-off Hobbs and Shaw avec Jason Statham.

«Vous avez fait de Hobbs and Shaw un énorme succès mondial, car nous avons franchi les 750 millions de dollars de recettes, mais vous avez aussi aidé à développer une extension de la franchise Fast and Furious», a-t-il déclaré dans une vidéo, dans laquelle il remercie aussi son «frère» Vin Diesel.

«Lauren et moi-même sommes contents de tes vœux de mariage, et on te renvoie notre amour, à toi et à Paloma (Jimenez). J'apprécie ça, mon frère. Tu sais à quel point c'est dur, et à quel point ça a été dingue. On s'est parlé il y a dix ans, et tu m'as invité dans la famille Fast&Furious, et je te suis reconnaissant de l'invitation. Comme tu le sais, mon but a toujours été d'élever la franchise de toutes les façons possibles. Si j'ai pu le faire, j'ai fait mon boulot. Tout cela mène à une chose seulement : je te verrai bientôt, Toretto (le personnage de Vin Diesel)», a-t-il déclaré.

Cela pourrait signifier que Dwayne Johnson sera de retour dans Fast&Furious 10, qui devrait sortir en avril 2021.