Depuis le mois le juin dernier, les chansons de Sergi Fiori sont mises en scène par le Cirque Éloize dans le spectacle «Serge Fiori, Seul Ensemble». Un projet qui a d’abord fait beaucoup hésiter le chanteur d’Harmonium.

«La ligne était tellement fine de toucher à ce matériel-là. Le matériel d’Harmonium, mes projets solos, Fiori-Séguin et tout ça. C’est tellement compliqué parce que tu peux gâcher la chanson.»

L’incertitude s’est par contre envolée lorsqu’il a eu l’idée d’impliquer Louis-Jean Cormier et Alex McMahon au processus de création.

«C’était une démarche très organique. Je prenais les instruments. Je jouais, je jouais et un moment donné «paf», c’était la bonne affaire. Thats’it, on arrête là! Ça a été une des plus belles expériences de ma vie, une belle rencontre avec ces musiciens-là.»

