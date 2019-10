Le droit de vote pour les résidents permanents sera étudié à Montréal

Un statut de résident permanent pourrait-il être assez pour voter au municipal à Montréal? La question sera du moins soulevée par une commission, à la demande du comité exécutif de la Ville.

Celui-ci charge la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise d’explorer les modèles en place dans d’autres villes qui offrent le droit de vote aux résidents permanents, qui n’ont pas la citoyenneté canadienne.

Cette possibilité existe dans certains pays, comme en Nouvelle-Zélande où les résidents permanents peuvent voter après y avoir vécu un an.

Au Canada, aucune ville ne propose ce type d'arrangement, même si des motions pour étendre le droit de vote aux résidents permanents ont été adoptées par des villes comme Toronto ou Vancouver. Toutefois, elles n’ont pas encore obtenu l’aval des gouvernements provinciaux.

La Commission sur le développement social se réunira «bientôt» pour déterminer la façon d’entreprendre ce mandat, d’après les communications de la Ville de Montréal, qui n’a pas fourni d’échéancier précis.

Selon la législation actuelle, la citoyenneté canadienne est un préalable au droit de vote.

Pour obtenir le statut de résident permanent au Canada, il faut avoir vécu au moins 730 jours au pays durant les cinq dernières années. Les résidents permanents bénéficient de la plupart des avantages qu'ont les citoyens, mais ils ne peuvent pas voter ni se présenter à une élection.

Recommandation

L’an dernier, le Conseil interculturel de Montréal avait recommandé la tenue d’une consultation publique sur le droit de vote des résidents, «peu importe leur statut afin de proposer un amendement à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités». L'organisme évoquait dans sa demande le principe du «droit à la ville», qui donnerait les mêmes droits politiques et démocratiques aux habitants d’un même territoire.

Dans son programme électoral 2017, Projet Montréal s’engageait pour sa part à «étudier la possibilité d’élargir le statut d’électeur admissible à voter lors d’élections municipales à Montréal à toute personne résidant sur le territoire de Montréal depuis au moins 12 mois».

L’avis du comité exécutif concerne toutefois uniquement les résidents permanents, et «non pas n'importe qui avec un permis de travail, visa de vacances ou étudiant», relève le chef de l'opposition officielle, Lionel Perez. «Il y a une énorme différence entre les deux», a-t-il dit. Son parti, Ensemble Montréal, est en faveur de permettre aux résidents permanents de voter au niveau municipal.

«Projet Montréal a pris cette initiative parce que les résidents permanents paient des taxes comme tout le monde, alors ils doivent avoir le droit de voter aussi», fait valoir la mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce Sue Montgomery, aussi membre de la Commission sur le développement social.

«On a beaucoup d’immigrants ici et on veut encourager l’implication de ces gens, a affirmé l’élue de Projet Montréal. À un moment donné, il faut faire ce qui est correct et ce qui est juste et, à mon avis, ça, c’est juste.»

S’il est utile d’avoir ce débat, il est peu probable que cela donne des résultats concrets, estime le conseiller indépendant Marvin Rotrand. L’administration Plante a seulement donné un mandat à une commission, sans faire de déclaration forte en faveur d’accorder le droit de vote aux résidents permanents, déplore-t-il.

«Les recommandations de la Commission nous aideront à faire l’analyse du sujet», s’est limitée à dire Laurence Houde-Roy, attachée de presse du comité exécutif.

Permettre aux non-citoyens de voter au niveau municipal n’est pas dans les intentions du gouvernement provincial, d’après Bénédicte Trottier-Lavoie, attachée de presse de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. «Ceci étant dit, nous laisserons la Ville de Montréal poursuivre ses travaux à ce sujet», a-t-il précisé.