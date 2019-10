Au lendemain de l’arrêt des procédures contre l’ex-numéro 2 de la Ville de Montréal, Frank Zampino, les analystes de «La Joute» jugent que le gouvernement tarde trop à réagir.

«Le public est écœuré de voir ce système-là qui marche contre les petits et en faveur des plus grands», a lancé Thomas Mulcair.

«La réponse est totalement insuffisante. On dirait qu’ils essayent de nous endormir en parlant de leur livre vert et tout ça. Ils commencent leur deuxième année. On n’a toujours personne pour diriger l’UPAC. Il n’y a pas d’excuse», a-t-il ajouté.

Même chose pour Emmanuelle Latraverse qui pense que le gouvernement ne va pas assez loin.

«Le gros problème, c’est ce qu’il y a de commun dans le dossier du Faubourg Contrecoeur et dans celui des compteurs d’eau, c’est-à-dire le verdict du juge qui s’inquiète de l’incompétence, des erreurs de fait et d’une preuve mal fondée», a-t-elle dit.

«Ça remonte au cœur de la façon dont les enquêtes sont menées et de comment elles sont surveillées. Ça prend plus qu’une réflexion sur les enjeux socio-économiques de la police de demain.»

