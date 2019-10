À mi-chemin de la campagne électorale et à la veille du premier débat en français, la question de l’expression des chefs s’est invitée à «La Joute».

Si les analystes Jonathan Trudeau et Mathieu Bock-Côté soulignent les efforts et les progrès d’Andrew Scheer et de Jagmeet Singh, ils ne sont pas aussi indulgents envers Justin Trudeau.

«Justin Trudeau est ce qu’on appelait autrefois un assimilé, c’est-à-dire, que c’est un Québécois en voie d’anglicisation, c’est quelqu’un qui pense en anglais, qui réfléchit en anglais et quand il se traduit en anglais, c’est quelqu’un de désarticulé (...) Il incarne pour moi le sort à long terme des Québécois dans le Canada», a lancé Mathieu Bock-Côté.

«Le français de Justin Trudeau ne s’est aucunement amélioré, ça a même empiré», a ajouté Jonathan Trudeau qui a aussi parlé des entourages des différents chefs.

«Je trouve que le Parti libéral, sans faire un constat sur le pays au complet, se fout un peu du français.»

Voyez leurs échanges dans la vidéo ci-dessus.