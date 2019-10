McCann «préoccupé» par une fuite de données personnelles

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, s'est dite «très préoccupée» d’apprendre que des centaines de pharmaciens auraient donné accès aux dossiers médicaux de leurs patients à une compagnie pharmaceutique.

«Il y a une enquête en cours et on va suivre ça de près, mais les données, c’est confidentiel et il faut que ça reste confidentiel», a déclaré Danielle McCann.

Elle a ajouté qu’elle était prête à «poser des gestes» selon les résultats de l'enquête du syndic de l’Ordre des pharmaciens et n’exclut pas de confier la responsabilité de celle-ci à un autre organisme au besoin, comme l’a d'ailleurs suggéré le Parti québécois.

Le syndic de l’Ordre des pharmaciens a ouvert une enquête sur plus de 200 pharmaciens qui auraient permis à un distributeur de médicaments d’avoir accès aux dossiers confidentiels des patients pour pouvoir toucher de plus grosses ristournes, a révélé notre Bureau d’enquête lundi.

Selon le député péquiste Sylvain Gaudreault, l’enquête menée par le syndic de l’Ordre devrait plutôt être confiée au Commissaire d’accès à l’information ou au Protecteur du citoyen.

«J’ai peur que le syndic de l’Ordre n’ait pas les ressources et la distance pour enquêter sur 200 pharmaciens», a-t-il indiqué.

La firme de médicaments génériques Angita Pharma aurait eu accès aux logiciels dans lesquels se trouvaient les dossiers de patients de dizaines de pharmaciens.

Selon notre Bureau d’enquête, Angita se serait servie de ces accès pour identifier les patients dotés d’une assurance privée, et ainsi prioriser la vente de ses propres médicaments dans le futur.

En faisant affaire avec Angita Pharma, les pharmaciens pouvaient toucher des ristournes très généreuses variant entre 30 et 70 % sur les médicaments qu’ils achetaient.