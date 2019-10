Polycor achète une entreprise réputée de l'Indiana

La compagnie québécoise Polycor a mis la main sur Elliott Stone, une entreprise de pierre calcaire de l’Indiana.

«Cette entreprise de renom apportera à Polycor une nouvelle dose d’innovation et d’expertise. C’est un très grand moment pour notre entreprise qui continue de grandir; pas seulement du point de vue de l’offre de produits, mais surtout de celui de l’expérience, comme celle de leur carrière souterraine, un processus qu’ils ont pu développer au fil des ans de manière efficace», a expliqué Patrick Perus, président-directeur général de Polycor, par communiqué, mardi.

Elliott Stone a été fondée en 1957 et elle exploite de la pierre calcaire qui a fait la réputation des carrières de l’Indiana. Ce type de roche a servi dans la construction de lieux mythiques comme l’Empire State Building, le Rockefeller Center ainsi que le siège du département du Commerce des États-Unis.

Polycor a mentionné que tous les postes chez Elliot Stone allaient être conservés.

Basée à Québec, Polycor emploie 1200 personnes dans plus de 50 carrières et 18 usines réparties en Europe et en Amérique du Nord.