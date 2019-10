Reporters sans frontières dépose des mannequins démembrés devant un consulat saoudien

L'ONG Reporters sans frontières a organisé mardi une action devant le consulat d'Arabie saoudite en France, un an après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, pour exiger toute la lumière sur cet assassinat et l'arrêt des exactions contre la presse et les journalistes dans le Royaume, a constaté l'AFP.

Une vingtaine de militants de RSF ont entassé des mannequins en plastique démembrés, portant des brassards et dossards «presse», devant la porte du consulat, situé à Neuilly-sur-Seine, près de Paris.

Une manière de rappeler les circonstances particulièrement barbares dans lesquelles le journaliste a été tué puis démembré, au consulat saoudien d'Istanbul, a souligné Christophe Deloire, secrétaire général de RSF.

Cette action avait deux buts : demander que «toute la lumière» soit faite sur les circonstances de ce meurtre, et dénoncer les atteintes persistantes à la liberté de la presse en Arabie saoudite, où une trentaine de journalistes et blogueurs sont actuellement détenus.

«On voit bien que l'enquête des autorités saoudiennes a été non seulement sous contrôle mais largement empêchée, comme l'a établi la rapporteuse spéciale de l'ONU», a déclaré à l'AFP Christophe Deloire.

«Il y a un peu plus d'une dizaine d'accusés en détention mais avec des procès à huis clos. Bref, c'est une justice qui ne correspond absolument pas aux standards élémentaires de la justice, et où manifestement il y a une volonté de condamner à mort certains des accusés, ce qui pour nous reviendrait à faire taire à jamais des personnes qui pourraient dévoiler une partie gênante de la vérité», a-t-il ajouté.

Quant aux récentes déclarations du prince héritier Mohammed ben Salmane reconnaissant sa responsabilité ultime tout en se distançant de ce meurtre, elles ne convainquent pas RSF.

«Il essaie de s'en sortir comme cela, mais c'est une manière d'évacuer les interrogations sur sa culpabilité personnelle, et sa responsabilité qui est de prendre des engagements pour la liberté de la presse en Arabie saoudite, alors même que le journalisme y fait l'objet d'une répression féroce», ajoute Christophe Deloire.

L'ONG, qui va organiser d'autres actions dans plusieurs pays, veut en outre mobiliser les grandes puissances, alors que l'Arabie saoudite, 172e nation dans le classement de la liberté de la presse établi par RSF, s'apprête à prendre la présidence tournante du G20.

Après avoir dans un premier temps nié le meurtre puis avancé plusieurs versions contradictoires, Ryad soutient désormais que le journaliste a été tué lors d'une opération d'agents saoudiens non autorisée par le pouvoir.

La justice saoudienne a innocenté le prince héritier et inculpé 11 personnes, réclamant la peine de mort contre cinq d'entre elles.