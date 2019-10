Tom Cruise chez le président ukrainien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu l'acteur et réalisateur Tom Cruise pour discuter des sites de tournage pour un film de la vedette hollywoodienne, a indiqué mardi la présidence ukrainienne.

M. Zelensky, lui-même un comédien très populaire dans son pays avant son élection à la tête de l'Ukraine en avril, a parlé à la star de «Mission Impossible» de son expérience au cinéma, selon un communiqué.

Les photos publiées par la présidence ukrainienne montrent Volodymyr Zelensky en train de rire dans son bureau avec un Tom Cruise, décontracté et souriant.

Lors de la rencontre, Tom Cruise a dit au président être «intéressé par des sites ukrainiens pour le tournage de l'un de ses nouveaux films», a assuré la présidence.

Certains critiques sur les réseaux sociaux ont reproché à M. Zelensky d'avoir rencontré l'acteur américain au lieu de se concentrer sur les tâches plus importantes: la lutte contre la corruption et les efforts visant à mettre fin au conflit meurtrier avec les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine.

En septembre, M. Zelensky avait déjà rencontré les stars hollywoodiennes Mila Kunis, Ashton Kutcher et Robin Wright lors d'un forum à Kiev.

D'autres internautes ont ironisé sur l'objectif réel de la visite de Tom Cruise.

«Tom Cruise est venu ici pour se préparer à jouer le rôle de Volodymyr Zelensky dans un nouveau film sur une motion de destitution visant Trump», a ainsi écrit le blogueur Petro Terentiev sur Facebook.

Les démocrates américains ont lancé une procédure de destitution contre le président américain Donald Trump la semaine dernière, accusé d'avoir fait pression sur M. Zelensky pour écarter son potentiel rival démocrate à la présidentielle de 2020, Joe Biden.