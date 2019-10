80 CHSLD visités en un an: Marguerite Blais promet des changements

Un an après son retour sur les banquettes de l'Assemblée nationale, la ministre Marguerite Blais assure que la prochaine année du gouvernement Legault sera marquée par des changements.

«Dans notre deuxième année de mandat, on doit rénover des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), reconstruire des CHSLD et faire différemment », lance en entrevue à TVA Nouvelles celle à qui le premier ministre a confié les responsabilités des aînés et des proches aidants.

«J'ai visité près de 80 CHSLD en un an. Il y en avait de très beaux et de très laids. Des CHSLD vétustes. Parfois, ça fait 25 ans qu'on promet de les rénover et on n’a rien fait encore», déplore-t-elle.

Alors que 516 places ont été créées dans de nouveaux CHSLD depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, Marguerite Blais sait qu'encore trop de personnes se trouvent sur des listes d'attente. «On n'a pas suffisamment de place mais nous aurons des places de plus! On s'est engagés à développer 2600 places et on va respecter notre engagement.»

Quand on lui demande si elle sent la pression, la réponse est pour le moins claire: «Non.»

«Le dossier des CHSLD est, en soi, difficile. Il faut changer la culture organisationnelle et changer les perceptions. Comment faire en sorte que les gens disent qu'on traite bien nos aînés dans nos CHSLD?» s'interroge-t-elle.

Et pour soulager les listes d'attentes, elle est persuadée que les investissements en soins à domicile feront la différence. «On a injecté 280 millions dans le budget. C'est du jamais vu! On va faire en sorte que les gens vont pouvoir rester plus longtemps chez eux avant d'aller dans un établissement.»

A-t-elle l'impression d'avoir fait des changements? Il suffit de poser la question pour qu'une liste exhaustive des projets soit déclinée. De la politique des proches aidants, aux maisons Gilles-Carle, en passant par la gériatrie sociale et les programmes pour la santé bucco-dentaire, l'ancienne animatrice de télévision n'oublie rien. «On n'a pas chômé là!» précise-t-elle.

«On a changé des choses. On s'est attaqués aux antipsychotiques. On est en train de les diminuer. On a investi 2,4 millions de dollars. Dans la deuxième phase (du programme), on souhaite que 134 CHSLD participent à cette diminution des antipsychotiques.»