Aide médicale à mourir: Trudeau s’engage à ne pas porter en appel la décision

Le chef du Parti libéral du Canada Justin Trudeau a affirmé lors du Face-à-Face qu’il ne portera pas en appel la décision de la Cour supérieure du Québec d'élargir le cadre de l'aide médicale à mourir.

Justin Trudeau s’est également engagé à réviser la loi lors des six premiers mois d’un gouvernement libéral.

«On ne va pas enlever toutes les restrictions, non. On va faire plus d’étapes pour permettre plus d’accès, mais on va toujours faire attention de protéger nos gens plus vulnérables», a dit Justin Trudeau.

Andrew Scheer a indiqué vouloir aller en appel afin d'obtenir une décision finale pour donner le cadre aux parlementaires pour légiférer.

Le chef du Nouveau parti démocratique Jagmeet Singh est le seul à s'être clairement prononcé en faveur d’un élargissement de l’accessibilité.