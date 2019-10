Blanchet préférerait un gouvernement minoritaire

En point de presse après le «Face-à-Face 2019», le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet a exprimé sa nette préférence pour la formation d’un gouvernement minoritaire le 21 octobre prochain.

«Je ne veux pas avoir la présomption de dire: on demande ça, a-t-il toutefois indiqué. Ça appartient aux Québécois. C’est à eux autres de décider.»

À LIRE ÉGALEMENT

Un «Face-à-Face» déterminant pour les chefs

Face-à-face 2019: les meilleures citations de la soirée

Aide médicale à mourir: Trudeau s’engage à ne pas porter en appel la décision

Scheer talonné sur l’avortement

Loi 21: Trudeau veut se garder une porte ouverte

Scheer attaque Trudeau sur son 2e avion «pour ses costumes et ses canoës»

«Vous essayez toujours de créer des chicanes. C'est dégueulasse»

Trudeau forcé de se défendre sur l'environnement et les géants du web

Il dit s’en remettre «au bon jugement des Québécoises et des Québécois pour en arriver à ce résultat-là, parce qu’on sait que si les Québécois font ce choix-là, ce sont eux qui vont trancher entre un gouvernement majoritaire et minoritaire et la balance du pouvoir au Bloc québécois».

Il dit vouloir «un maximum de sièges pour représenter le mieux possible le Québec».

Cela permettrait à son parti de collaborer «à la pièce, une motion à la fois, un projet de loi à la fois [...]».

«C’est bon pour le Québec, on vote pour, explique M. Blanchet. C’est mauvais pour le Québec, on vote contre. Dans la plupart des cas, on peut négocier des gains pour le Québec dans un contexte de gouvernement minoritaire.»