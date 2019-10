Botox: Nathalie Simard prend position

Dans un tour de table à l’émission Deux filles le matin, Nathalie Simard a raconté être dans la plus belle période de sa vie, malgré les petits tracas que peuvent entraîner la cinquantaine.

La chanteuse a eu 50 ans le 7 juillet dernier, une étape qu’elle vit avec beaucoup de sérénité, en admettant toutefois avoir pensé à des injections de Botox.

«C’est clair que tu vois des femmes de 50 ans, et il y a beaucoup de Botox. On vit dans un monde d’image! Pas les vraies affaires. C’est clair que ça me donne envie parfois de me faire piquer quelques rides, mais j’ai tellement vu des histoires désastreuses, j’ai peur à un moment donné, que tout lâche!», dit-elle en parlant de son visage.

Elle a plutôt fait le choix de s’accepter telle qu’elle est.

«Je préfère vieillir naturellement. De prendre soin de sa santé, de bien s’alimenter, d’avoir une bonne vie, de se choisir, de s’aimer, de se prioriser, de se respecter, ça se reflète sur le visage. Quand on est triste, qu’on a de la peine, on s’en rend pas compte, mais on fronce, on plisse. Quand on est heureux, le visage s’illumine, et pour moi, c’est ça la cinquantaine.

«Je suis clairement dans la plus belle période de ma vie», admet la chanteuse.

«On ne sait jamais quand tout peut s’arrêter. Le temps qu’il me reste, j’ai envie de le passer avec des gens que j’aime, des gens de qualité et qui m’apportent quelque chose.»