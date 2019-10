Des dizaines de chaises d’un CHSLD jetées au lieu d’être récupérées

Une citoyenne indignée dénonce le fait que du mobilier «en parfait état», ait été jeté, lundi, dans un CHSLD de Marieville en Montérégie.

La citoyenne qui ne veut pas être nommée a filmé les fauteuils qui ont d’abord été sortis du bâtiment, avant d’être transportés par camion pour être jetés dans un conteneur de déchets situé à proximité.

La scène se déroule au CHSLD Sainte-Croix, situé à Marieville.

capture d'écran | TVANouvelles.ca

«Beau système de santé! On jette des chaises de bureau en parfait état parce qu'elles sont en tissu. Je suis découragée», a expliqué la dame à TVANouvelles.ca.

Selon cette personne, les fauteuils, bien qu’âgés, n’étaient pas infestés par de la vermine ou des puces de lit, à titre d’exemple, puisqu’ils étaient utilisés uniquement dans les bureaux du centre d’hébergement, affirme-t-elle.

«Elles ne seront même pas recyclées elles vont directement à la poubelle c'est ce que trouve le plus frustrant», ajoute le témoin.

La direction réagit

À la direction des communications du CISSS de la Montérégie-Centre, on confirme qu’une cinquantaine de chaises en tissu ont bel et bien été jetées.

«Elles étaient vieilles de plus 25 ans et avaient déjà été récupérées d'une autre installation», a indiqué par courriel Martine Lesage conseillère-cadre aux relations avec les médias pour le CISSS.

«Comme elles sont en tissu et dû à leurs années de vie, il y a un risque relié à des aspects d'hygiène et de salubrité (prévention des infections) et elles ne peuvent être nettoyées et récupérées à nouveau», ajoute-t-elle.

Puisqu’un conteneur était sur place en raison de travaux en cours, «celui-ci a été utilisé pour les mettre de côté. Le métal des matériaux est recyclé lorsque c'est possible», précise Mme Lesage.

Toutefois, la citoyenne n’en démord pas : le tout aurait pu être recyclé, envoyé dans un centre de réemploi, ou dans des organismes communautaires tels que l’Armée du salut, Renaissance, ou même données à la population.