En sanglots, Ugo Fredette livre sa version des faits

Témoignant en sanglotant pour sa défense, Ugo Fredette s’est pratiquement présenté comme une victime des évènements ayant mené à sa mise en accusation pour deux meurtres prémédités.

Vêtu d’un veston gris et d’une chemise noire, flanqué de deux agents correctionnels, Ugo Fredette a livré sa version des faits ce matin, au palais de justice de Saint-Jérôme, devant une salle bondée de proches des victimes et de juristes.

À LIRE ÉGALEMENT

Mme Barbe était dénigrante, dit la famille Fredette

Fredette avait atteint le «point de rupture», dit la défense

L’homme de 43 ans a d’abord raconté au jury les circonstances ayant mené à la mort de sa conjointe Véronique Barbe dans leur résidence de Saint-Eustache, le 14 septembre 2017.

«J’avais beaucoup de colère accumulée. C’est clair que les fils se sont touchés, le chaudron a explosé», a illustré ce dernier.

Il a affirmé avoir tué sa conjointe lors d’une chicane houleuse, après que celle-ci l’eut attaqué avec un couteau dans la cuisine.

D’après lui, Véronique Barbe aurait également essayé de le «garrocher dans les marches», en plus de le menacer de le «faire coffrer par la police».

Le couple vivait des moments difficiles dans les semaines précédant le drame et voyait un thérapeute.

La femme de 41 ans voulait rompre et vendre la maison, ce à quoi l’accusé s’opposait.

Il était éperdument amoureux de sa conjointe, avec qui il était en parfaite symbiose sur le plan sexuel.

«Véronique était très très chaude. Je n’ai jamais été capable de lui dire non», a-t-il noté.

«Flash»

Fredette a indiqué au jury ne pas se souvenir des gestes qu’il a posés à l’endroit de sa conjointe le jour du drame, à l’exception d’un coup de couteau sur le balcon de la résidence.

«Après, c’est un flash, je vois Véronique couchée sur le dos dans la cuisine, avec un couteau dans poitrine, et il y a plein de sang», a-t-il relaté.

La victime a été poignardée à 17 reprises, selon le rapport du pathologiste judiciaire.

Paniqué car un enfant a assisté à la scène d’horreur, il a pris la fuite avec le garçon de 6 ans.

«Tout ce que j’ai comme image, c’est Véronique couchée dans le sang. Ça me hante, ça me dégoûte, je l’aimais ma blonde», a répété Fredette à plusieurs reprises durant son témoignage larmoyant.

L’accusé s’est ensuite arrêté dans une halte routière de Lachute, dans les Laurentides, pour aller faire ses besoins dans un boisé.

Il aurait laissé l’enfant seul dans le véhicule, en lui disant de se cacher sous une couverture.

À son retour, il a paniqué en voyant que le bambin n’était plus dans le camion F250 blanc.

Combat

Fredette l’a rapidement retrouvé un peu plus loin, alors qu’un aîné le tirait pas les bras, semblant tenter de vouloir le faire monter dans son propre véhicule.

«J’ai l’impression qu’il va se faire enlever. J’ai dit au monsieur de [le] lâcher en l’agrippant par le collet. Il m’a donné un coup, ça a brisé mes lunettes, j’ai engagé le combat», a-t-il résumé, répétant qu’il ne voulait que protéger l’enfant.

Le quadragénaire s’est battu pendant un certain temps avec l’homme de 71 ans dans le véhicule de celui-ci, avant de le projeter au sol, du côté passager.

«J’ai entendu un bruit sourd, comme un craquement. Il n’y a eu aucun mouvement après ça, le monsieur ne bougeait plus, il était inerte, il ne respirait pas», a-t-il expliqué.

Ne voulant pas «le laisser à terre», Fredette a placé le corps d’Yvon Lacasse dans son véhicule et est allé le déposer dans un boisé.

«Ça n’avait pas de bon sens que [l’enfant] voit tout ça. J’ai décidé d’arrêter sur le bord de la route. [...] Il [l’aîné] était raide quand je l’ai pris. Dans ma tête, il était décédé», a affirmé l’accusé.

Le corps du septuagénaire a été retrouvé six jours plus tard, en état de putréfaction avancée. Sa dépouille avait aussi été la proie d’animaux sauvages.

Fredette s’est ensuite engagé dans une cavale de plusieurs heures qui l’a mené de l’Abitibi à l’Ontario, en passant par l’Outaouais.

«Hanté par les images» des deux victimes ensanglantées, il souhaitait amener l’enfant voir les chutes de Niagara «pour le gâter».

«Je savais qu’il venait de vivre un traumatisme. Je voulais lui faire oublier ça», s’est-il justifié.

Taser

Il a finalement été arrêté le lendemain par des policiers ontariens. Toujours en compagnie du bambin, il a fait semblant de le frapper avec une branche devant les patrouilleurs qui le mettaient en joue.

«Je souffrais tellement en dedans. Ce serait tellement plus facile de me faire abattre. [...] Je voulais juste qu’il me tire une balle dans la tête. Le policier a été plus bright, il a utilisé son Taser à la place», a-t-il détaillé.

Ce n’est qu’en arrivant au poste de police qu’il aurait réalisé que sa conjointe était bel et bien décédée, lorsque les policiers lui ont annoncé qu’il était accusé de meurtre.

Fredette a alors essayé de mettre fin à ses jours en se frappant la tête sur un évier et sur un banc de béton.

«Encore aujourd’hui j’ai des images [des deux victimes]», a-t-il conclu.

La défense tente de convaincre de jury de condamner l’accusé pour deux homicides involontaires, arguant que celui-ci n’avait pas l’intention de tuer qui que ce soit.

Pour la Couronne, il s’agit plutôt de deux meurtres prémédités, car Fredette n’acceptait pas la rupture.

Le procès présidé par la juge Myriam Lachance se poursuit cet après-midi.