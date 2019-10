«Face-À-Face» : Pas de clair gagnant, mais un grand perdant

À la lumière des réactions recueillies à chaud, mercredi, durant et après le «Face-À-Face», les jeunes électeurs ont déclaré le chef conservateur Andrew Scheer grand perdant du débat, tout en se disant agréablement surpris de la performance du chef bloquiste Yves-François Blanchet.

Mais l’une des conclusions exprimées majoritairement au sein des jeunes rencontrés, c’est la difficulté des chefs à susciter leur enthousiasme. Ils ont été nombreux à affirmer avoir été laissés sur leur faim.

«Les conclusions ne nous ont pas vraiment rappelé d’éléments importants, c’était un peu froid», souligne l’une des jeunes électrices rencontrées.

«La seule personne qui s’est vraiment démarquée, c’est Andrew Scheer, mais pas de façon positive. Je pense que c’est le clair perdant», affirme un autre.

«Justin Trudeau et Yves-François Blanchet ont marqué des points ce soir, croit un autre. Justin Trudeau n’a pas eu à défendre tant que ça son bilan et Yves-François Blanchet a bien défendu les intérêts du Québec. M. Singh a été plus effacé et M. Scheer a été flou sur toutes ses positions, du début à la fin.»

Les téléspectateurs ont d’ailleurs exprimé leur étonnement de ne pas voir les chefs attaquer Justin Trudeau davantage. «La question la plus difficile est venue de [Pierre Bruneau], les oppositions ne l’ont pas talonné du tout. Tant mieux pour lui, il s’en est tiré avec une petite partie gratuite», note une électrice.

Chose certaine, le «Face-À-Face» n’a pas nécessairement éclairé le choix des jeunes rencontrés... au contraire! Certains confient que le débat risque même de leur causer plus de maux de tête une fois dans l’isoloir.