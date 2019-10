Justin Trudeau va monter sur un ring avant le «Face-à-Face 2019»

À quelques heures du «Face-à-Face» de TVA, le chef libéral Justin Trudeau a choisi de monter sur un ring de boxe en fin de matinée mercredi.

Dans son programme avant son premier débat télévisé, M. Trudeau a prévu un entraînement avec Ali Nestor, champion de boxe et fondateur de l'organisme Les princes de la rue, et ses élèves.

À l’issue de cette activité, il s’enfermera sans doute avec ses plus proches collaborateurs et sa famille avant l’importante joute oratoire de la soirée.

Lors de la dernière campagne électorale en 2015, Trudeau s’était aussi réchauffé dans un ring avant son premier débat des chefs. C’était au «Paul Brown Boxfit boxing gym», à Toronto. Le débat était alors organisé par le magazine torontois «Mclean’s».

Premier débat

Ce sera la première fois que les quatre chefs vont s’affronter sur un plateau de télévision depuis le début de la présente campagne électorale.

Outre Justin Trudeau, Andrew Scheer du Parti conservateur du Canada, Jagmeet Singh du Nouveau Parti démocratique et Yves-François Blanchet du Bloc québécois vont débattre de plusieurs sujets, dont l’économie, l’environnement, la place du Québec dans le Canada, les politiques sociales ainsi que l’immigration.

Réagissant à l’entraînement de M. Trudeau, le chef du Bloc québécois a fait savoir sur Twitter que sa formation «fait une offre sérieuse, agit de façon sérieuse, travaille de façon sérieuse».

«Pas de médias invités au gym ce matin ni avec ma Douce cet après-midi. Ni déguisement, ni spectacle, ni maquillage», a-t-il précisé, ajoutant «comme disait l'autre: Le Québec mérite mieux... »

De son côté, le chef néo-démocrate s’est rendu en matinée au marché Atwater avec son épouse, Gurkiran, pour aller chercher quelques collations pour l’équipe qui l'aide à préparer le débat. Il a assuré qu’il était prêt pour la soirée.

«J’espère que je peux montrer les enjeux qui touchent le monde. On a des solutions concrètes et j’ai hâte de vous les présenter», a-t-il dit, lors d’une mêlée de presse.

Il en a profité pour critiquer le parti dirigé par Yves-François Blanchet. «Le grand contraste entre nous, les néodémocrates et le Bloc, c’est que pour faire face aux grands enjeux qui touchent les Québécois et les Québécoises, comme la crise climatique, il faut travailler ensemble», a-t-il expliqué.

«Le Bloc ne peut pas et ne veut pas travailler ensemble avec le reste du Canada. Et si on veut vraiment réduire nos émissions de gaz à effet de serre, si on veut vraiment réduire les inégalités qui existent dans la société, il faut travailler ensemble», a-t-il ajouté.

Le «Face-à-Face 2019» sera diffusé dès 20 h simultanément sur les ondes de TVA et de LCN, au tvanouvelles.ca, au tva.ca, sur les plateformes numériques du «Journal de Montréal» et du «Journal de Québec» ainsi qu’à QUB radio. Il sera animé par le chef d’antenne de TVA Pierre Bruneau.