La Banque Nationale devient entièrement propriétaire d’une banque au Cambodge

La Banque Nationale investit 83,5 millions $ de plus dans Advanced Bank of Asia Limited (ABA Bank) pour devenir propriétaire à 100 % de cette institution financière basée au Cambodge, en Asie.

ABA Bank, qui a été fondée en 1996, dispose d’actifs de près de 5,3 milliards $ canadiens, a-t-on précisé mercredi, par communiqué.

La Banque Nationale avait pris une participation de 10 % dans l’actionnariat d’ABA Bank en 2014. Puis la participation est passée à 42 % l’année suivante et à 90 % en 2016.

Au total, ces cinq dernières années, la Banque Nationale a investi 424 millions $ canadiens pour devenir entièrement propriétaire d’ABA Bank. Dans l’intervalle, le nombre d’employés d’ABA Bank est passé de 600 à 5000, puis le nombre de succursales est passé de 12 à 70. Le nombre de clients s’est multiplié par 10, atteignant les 600 000.

«ABA Bank connaît une croissance rapide et contribue à rendre les services bancaires encore plus accessibles. Son modèle d'affaires, axé sur les services bancaires aux particuliers et aux petites entreprises, offre des perspectives d'avenir prometteuses», a indiqué Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.