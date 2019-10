La fraude reliée à la crypto monnaie de retour à Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) met en garde la population contre la fraude reliée à la crypto monnaie qui refait son apparition sur le territoire du SPS.

«Le modus operandi est classique: un individu prétendant être du ministère de la Défense nationale du Canada vous contacte en vous mentionnant un mandat d’arrestation émis contre vous. Le faux officier veut vous contraindre à payer sur-le-champ le montant dû», explique le SPS.

«Il vous demande ensuite de vous rendre à votre institution financière pour y retirer la somme, puis de vous rendre au guichet ‘’bitcoin’’ le plus près pour transférer l’argent en crypto monnaie vers leur compte».

Cette façon d’opérer leur permet de ne pas s’exposer en personne, et rend les recherches policières plus complexes. Dans ce type de fraude, les suspects sont souvent très insistants, et refusent que vous raccrochiez.

La police de Sherbrooke a indiqué avoir pris une plainte en la matière cette semaine. Le site de guichet «Instacoin» a également mis une mise en garde à ce sujet sur son site.