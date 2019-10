EN DIRECT | Suivez le «Face-à-Face 2019»

C’est le grand soir pour les chefs des quatre principaux partis fédéraux qui s’affrontent pour la première fois en français lors du «Face-à-Face 2019».

Justin Trudeau, du Parti libéral du Canada, Andrew Scheer, du Parti conservateur du Canada, Jagmeet Singh, du Nouveau parti démocratique et Yves-François Blanchet, du Bloc québécois débattront sur trois grands thèmes.

Les chefs pourront exposer leur vision sur l’économie et l’environnement, sur la gouvernance et la place du Québec dans le Canada, ainsi que sur l’immigration et les politiques sociales.

Le «Face-à-Face» minute par minute:

«C’est une décision difficile, mais c’est une question de dignité. Je suis pour le droit et après la décision de la justice. Les critères sont trop difficiles, je veux changer ça», martèle Singh.

«On ne va pas enlever toutes les restrictions, non. On va faire plus d’étapes pour permettre plus d’accès, mais on va toujours faire attention de protéger nos plus vulnérables», dit Justin Trudeau

Mourir dans la dignité : «Un gouvernement néo-démocrate promet d’ouvrir les critères qui sont trop limités», dit Jagmeet Singh.

«C’est la peur que vous essayez de créer dans la population» lance Scheer à Blanchet sur l’avortement.

Andrew Scheer assure que rien ne va changer concernant l’avortement sous un gouvernement conservateur.

Sur l’avortement : «Des valeurs aussi fondamentales et aussi ancrées dans la mentalité du Québec ne peut pas être chez nous quelque chose de négociable.» - Yves-François Blanchet

Le premier thème est l’immigration et les politiques sociales