Les chirurgiennes ontariennes bien moins payées que les chirurgiens

Les chirurgiennes de l'Ontario gagnent un salaire bien moins élevé par heure passée au travail que leurs collègues masculins, ont découvert des chercheurs qui se sont intéressés aux revenus de quelque 3275 chirurgiens de cette province.

Plus précisément, les scientifiques, affiliés à l'Université de Toronto, ont analysé un peu plus de 1,5 million de procédures chirurgicales qui ont été pratiquées par les chirurgiens.

Rappelons que, dans le système de santé public canadien, les chirurgiens sont payés un montant fixe en fonction des actes médicaux qu'ils pratiquent.

Les chercheurs ont noté que les femmes ont reçu, en moyenne, 24 % moins d'argent par heure travaillée que les hommes.

«Il n'y avait pas de différence dans le temps passé par les hommes et les femmes pour réaliser des interventions communes. Cependant, les chirurgiennes pratiquaient plus souvent des interventions générant moins de revenus à l'heure», ont noté les auteurs de l'étude.

La disparité entre les hommes et les femmes demeurait observable même en analysant les différentes spécialités prises isolément. Ainsi, les chirurgiennes spécialisées en cardiologie gagnaient, en moyenne, 59,64 $ US (environ 79 $ CAN) de moins par heure travaillée, tandis que celles spécialisées en orthopédie recevaient 55,45 $ US (environ 73,5 $ CAN) de moins par heure.

L'auteure principale de l'étude, la docteure Nancy Baxter, a expliqué dans un article publié sur le site de l'Université de Toronto que les inégalités salariales sont souvent expliquées par le fait que les femmes seraient moins douées pour négocier leur salaire ou qu'elle travaillerait moins d'heures, d'où l'intérêt d'analyser le système de rémunération à l'acte canadien.

Or, force est de constater que les inégalités persistent, malgré le paiement à l'acte. «Il semble que les femmes soient davantage dirigées non seulement vers les spécialités moins payantes, mais aussi vers les actes médicaux moins payants au sein de ces spécialités», ont conclu les chercheurs dans leur étude parue en ligne sur le site de la revue spécialisée «JAMA Surgery», mercredi.