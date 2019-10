Face-à-face 2019: les meilleures citations de la soirée

Les chefs de quatre partis politiques ont croisé le fer mercredi lors du «Face-à-face» à TVA, le premier débat en français de la campagne électorale. Voici quelques-unes des meilleures citations lancées par Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh et Yves-François Blanchet.

Sur le thème «Immigration et politiques sociales»:

«Un député qui souhaiterait déposer un projet de loi pour limiter le droit des femmes de disposer de leur corps serait exclu du caucus. Il n’y aurait aucun compromis sur cet enjeu.»

- Yves-François Blanchet

«Nous n’allons pas rouvrir ce débat [sur l’avortement] et, comme chef de parti, je vais voter contre n’importe quelle mesure qui essaie de le rouvrir»

- Andrew Scheer

«Les Québécois sont allés en cour pour défendre leurs droits contre une loi [loi 21] qu’ils trouvent injuste. Ma perspective personnelle est qu’une société libre ne devrait pas légitimer la discrimination, mais c’est une conversation qui se passe pour l’instant au Québec. Je ne vais pas fermer la porte comme gouvernement fédéral à défendre les droits des personnes, que ce soit les droits des communiqués LGBT, des femmes, des minorités.»

- Justin Trudeau

«Je suis pour l’avortement, pour le mariage entre personnes de même sexe, pour mourir dans la dignité et je vais défendre ces droits avec toute ma force.»

- Jagmeet Singh

«On travaille très bien ensemble moi et le gouvernement du Québec. D’ailleurs, les gens ne s’attendent pas à ce qu’Ottawa et Québec s’entendent tout le temps, mais veulent qu’ils travaillent ensemble.»

- Justin Trudeau

«Vous [Yves-François Blanchet] essayez toujours de créer des chicanes. [...] C’est dégueulasse.»

- Jagmeet Singh

«On voit la politique de peur que vous sortez M. Scheer. Vous refusez la science qui dit qu’on peut sauver des vies en créant des sites de consommation [d’injection supervisés] sécuritaires.»

- Justin Trudeau

Sur le thème «Économie et d’environnement»:

«Les conservateurs pensent que les lois du marché et l’intervention du Saint-Esprit vont régler les changements climatiques.»

- Yves-François Blanchet

«Nous avons fait plus pour l’environnement en quatre ans que n’importe quel autre gouvernement canadien.»

- Justin Trudeau

«Vous [Justin Trudeau] êtes un faux écolo!»

- Andrew Scheer

«M. Trudeau et son gouvernement ont donné un grand cadeau à Netflix avec l’entente avec aucune protection pour la culture québécoise, c’est inacceptable.»

- Jagmeet Singh

«On peut difficilement faire confiance au gouvernement de M. Trudeau sur l’enjeu de la sécurité alors qu’il n’est même pas capable d’assurer la paie à ses propres employés depuis des années.»

- Yves-François Blanchet

«Il n’y a pas de bandits qui travaillent chez SNC-Lavalin, mais il y a un fleuron qui est en train d’être détruit avec la perte d’emplois, pertes de clients, pertes de valeur de l’entreprise parce qu’il y a eu une maladresse grave de M. Trudeau.»

- Yves-François Blanchet

«À ce moment, oui, l’économie bouge, mais à cause des conservateurs et des libéraux, ça bouge pour les plus riches, mais pas pour monsieur et madame tout le monde.»

- Jagmeet Singh