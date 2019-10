Les quatre chefs des partis impatients d’en découdre

Les quatre chefs de partis fédéraux invités au «Face-à-Face 2019» se sont montrés impatients de croiser le fer, mercredi, à leur arrivée à leur véritable premier affrontement depuis le début de la course électorale.

Pour la première fois depuis le début de la campagne, le chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, participe à un débat des chefs après avoir été remarqué pour son absence à celui, en anglais, organisé par le Maclean’s et Citytv.

En plus du premier ministre sortant, le débat réunira Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada, Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), et Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Tous devront défendre leurs engagements et bilans politiques.

Plus expérimenté des quatre hommes à ce genre d'exercice, le chef libéral a dit se sentir bien, soulignant que «ça prenait des Québécois au gouvernement pour combattre les changements climatiques ».

Sourire aux lèvres, le chef conservateur Andrew Scheer est arrivé gonflé à bloc dans les studios de TVA. «Ce soir, c’est mon opportunité finalement d’avoir un débat avec Justin Trudeau parce qu’il a évité le premier, a-t-il déclaré. Je veux envoyer mon message positif pour tous les Québécois.»

De son côté, le chef du NPD Jagmeet Singh n’a pas hésité à manifester son impatience. «J’avais hâte d’être ici, a-t-il dit aux côtés de son épouse. Je suis excité d’avoir un débat extraordinaire. Je suis prêt parce que je sais que les gens comptent sur nous et je suis prêt à montrer que je me bats pour eux.»

Pour sa part, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a avoué se sentir «dangereusement bien» et impatient de montrer ce qu’il a dans le ventre aux électeurs de la province. Le politicien espère «nourrir le choix» des Québécois avant l’élection.

Tous les leaders ont salué les partisans qui les acclamaient, pancartes électorales à la main, devant l’immeuble de TVA.

Dès 20 h sur les ondes de TVA et LCN, ils débattront d’économie et d’environnement, de gouvernance et de la place du Québec dans le Canada, ainsi que d’immigration et de politiques sociales. C’est le chef d’antenne de TVA Pierre Bruneau qi animera cet affrontement politique. L’enjeu sera majeur pour les quatre chefs qui courtisent les 78 circonscriptions du Québec.

Le «Face-à-Face 2019» sera diffusé simultanément sur les ondes de TVA et de LCN, au tvanouvelles.ca, au tva.ca, sur les plateformes numériques du «Journal de Montréal» et du «Journal de Québec» ainsi qu’à QUB radio.

L’après-débat sera au cœur du «TVA Nouvelles de 22 h» avec Sophie Thibault et ses analystes Paul Larocque, Mario Dumont, Emmanuelle Latraverse, Dimitri Soudas et des correspondants.