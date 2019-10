L’homme assassiné à Québec avait des problèmes de consommation

La victime du cinquième homicide à être survenu sur le territoire de la ville de Québec est David Frigon, un quadragénaire qui était aux prises avec d’importants problèmes de consommation, selon les informations obtenues par Le Journal.

Le résident de Saint-Sauveur a été retrouvé inanimé en fin d’après-midi, lundi, au lendemain de son 42e anniversaire. Le Journal a appris que la victime aurait été poignardée à « deux ou trois reprises ».

Connu des autorités policières, David Frigon a notamment été condamné par le passé pour des vols, des méfaits et une agression armée. Il devait revenir en cour municipale, en novembre, pour un bris de probation. Trois jours avant son décès, il avait reçu un constat d’infraction de 150 $ pour avoir consommé de l’alcool sur la voie publique.

Passé criminel

Sa plus longue peine d’emprisonnement a été prononcée en décembre 1999, alors qu’il écopait de deux ans pour des accusations de séquestration, agression armée, menaces et complot, en plus d’avoir utilisé une fausse arme à feu pour commettre un acte criminel.

David Frigon s’est ensuite tenu loin du système judiciaire durant une dizaine d’années. En septembre 2012, il était arrêté et accusé pour entrave au travail d’un agent de la paix et voies de fait contre un agent de la paix. Sur un blogue destiné à dénoncer la brutalité policière, il affirmait alors avoir été « battu sauvagement par un groupe de policiers ».

«C’est quelqu’un qui est souvent sur les réseaux sociaux, qui porte souvent plainte en déontologie contre les policiers, qui filme les policiers », nous a confié une source. Sa culpabilité a tout de même été reconnue en 2017 dans ce dossier.

«Un bon gars»

Les messages de condoléances se multipliaient mercredi sur les réseaux sociaux. Pour un proche, David Frigon, qui travaillait comme homme à tout faire, était « un bon gars » aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool et de stupéfiants. « La consommation, ç’a toujours fait partie de sa vie », déplore-t-il.

Même son de cloche de la part d’un ami, qui a d’ailleurs pris ses distances de David Frigon à cause de cette problématique. « Il a toujours eu ce problème-là. Tout le temps que je l’ai connu », dit-il.