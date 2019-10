Un candidat gênant pour le Parti libéral du Canada

Le candidat libéral dans le comté de Pierrefonds-Dollard, Sameer Zuberi, s’excuse des propos gênants tenus lors d’une entrevue à la radio anglaise de l’Université McGill en 2016.

Invité à commenter le projet de la charte de la laïcité du Parti québécois, Zuberi y avait alors qualifié l’ancien ministre Bernard Drainville de «penseur extrémiste». Lors de la même émission, le candidat avait affirmé que si Drainville habitait en Irak ou en Syrie, il serait probablement membre d’Al-Qaïda.

D’autres publications problématiques

Sur Facebook, en 2011, le candidat libéral semblait mettre en doute l’implication d’Oussama ben Laden dans les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Une publication qui avait été décriée par le Parti conservateur du Canada en début de campagne.

Plus récemment, Sameer Zuberi, farouchement opposé au projet de loi 21 sur la laïcité, a fait la promotion d’une grève de la faim pour dénoncer l’initiative. Il a aussi affirmé que le premier ministre François Legault tenait des propos racistes alors qu’il était question du faible taux de natalité au Québec et de la démographie.

Des excuses

Confronté par l’analyste politique Jonathan Trudeau, le candidat lui a fait parvenir des excuses.

«Je désire offrir mes plus sincères excuses à M. Drainville pour les propos insensibles et déplacés que j’ai tenus en 2016. J’ai consacré ma carrière à la défense des droits de la personne, ainsi qu’aux valeurs d’inclusion et de justice sociale. Étant moi-même issu d’une minorité visible, je me sentais à l’époque personnellement interpellé par les débats entourant la charte des valeurs. Bien qu’il s’agissait d’un enjeu polarisant, mes propos constituaient un dérapage totalement inacceptable qui ne favorisait pas le dialogue, mais plutôt la division. En tant que candidat et citoyen, je m’engage auprès de tous les Québécois et Canadiens à promouvoir un débat démocratique sain, respectueux et à la hauteur des fonctions auxquelles j’aspire.»

Le porte-parole du PLC, Pierre-Olivier Herbert, a également qualifié les propos d’«inacceptables».

Sameer Zuberi demeure candidat pour le Parti libéral du Canada dans cette circonscription de l'ouest de l'île de Montréal.