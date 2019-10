Arrestation à Sherbrooke pour possession de stupéfiants

Le Service de police de Sherbrooke et la Régie de police de Memphrémagog ont effectué, mercredi, une perquisition et procédé à l’arrestation d’un homme de 31 ans en lien avec le trafic de stupéfiants.

La perquisition, menée sur la rue Élaine C.-Poirier à Sherbrooke, a permis la saisie de 283 grammes de cannabis, 1049 comprimés de méthamphétamine, 34 grammes de cocaïne, 305 comprimés de Xanax, 16 grammes de Haschisch, 0,55 gramme de de crack, 1000 cigarettes illégales, une carabine semi-automatique de calibre 7.62, un télescope avec système de visée rapide, un fusil de calibre 12, de l’argent et des cellulaires ainsi que du matériel lié au trafic de stupéfiants.

Sur place, un homme de 31 ans a été arrêté.

Le suspect a comparu mercredi à la Cour du Québec et il fait face à des accusations de possession dans le but de vendre du cannabis, vente et possession de cannabis illicite, possession de stupéfiants, trafic de stupéfiants, possession aux fins de trafic de stupéfiants, possession d’armes prohibées, bris de probation, bris d’ordonnance (interdiction possession d’armes), et contrebande de tabac.