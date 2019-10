Le ministre des Finances a enfilé le costume de «Gaston Lagaffe», jeudi, en répondant aux questions des journalistes sur l’aide accordée par son gouvernement aux médias écrits, mais pas aux salles de nouvelles électroniques.

«Les médias écrits sont la source de l’information générale de qualité dans notre démocratie. [...] Nous allons favoriser les médias écrits parce qu’ils sont le pilier d’une information de qualité», a notamment déclaré le ministre, au grand étonnement des analystes politiques de l’émission «La Joute».

«Ce n’est pas l’arme atomique du gouvernement celui-là! [...] Il y a quelque chose d’un peu gênant quand même. On le voit s’enfoncer dans la vase et, plus il cherche à s’en sortir, plus il s’y enfonce», a lancé le chroniqueur Mathieu Bock-Côté.

Tout aussi stupéfaite, Emmanuelle Latraverse a rappelé le travail accompli par des journalistes de salles de nouvelles électroniques, qui est lui aussi repris dans de nombreux médias écrits.

«Ça confirme une vision et une perception du monde des médias qui relève littéralement de ce qui se passait il y a 25 ans», commente-t-elle.

Après la période de questions, le ministre Girard s’est présenté de nouveau devant les médias pour «remettre la pâte dans le tube à dentifrice».

«On n’est pas devant quelqu’un qui connait les codes élémentaires de la communication politique et qui ne connaissait pas non plus son dossier. [...] Il ne se rend pas compte que lancer une tomate au visage de quelqu’un n’est pas le meilleur moyen de s’en faire un ami», souligne Mathieu Bock-Côté.

«Il va devoir ramer longtemps avant de reprendre un peu d’autorité dans le débat.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.