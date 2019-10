Ce qu’il faut retenir de la 23e journée de campagne

Au lendemain du «Face-à-Face 2019» diffusé sur nos ondes, les chefs des partis fédéraux ont repris leur campagne, jeudi.

Voici ce qui a retenu l’attention aujourd’hui :

Parti libéral

Trudeau s’explique sur ses deux avions de campagne

Le chef libéral Justin Trudeau a dû se défendre jeudi d’utiliser deux avions de campagne alors que la question environnementale reste une de celles qui reviennent le plus dans le débat politique actuel.

Trudeau fouette ses troupes à Montréal

Le chef libéral a revigoré ses candidats et militants de la région de Montréal, jeudi, au lendemain de son premier débat télévisé avec ses adversaires politiques.

Parti conservateur

Andrew Scheer a la double citoyenneté canadienne et américaine

Le chef conservateur Andrew Scheer a expliqué jeudi qu’il n’a jamais parlé de sa citoyenneté américaine parce que personne ne lui a jamais posé la question.

«Je suis personnellement pro-vie»

Après avoir esquivé à maintes reprises pendant la campagne le sujet de l’avortement, le chef conservateur Andrew Scheer a finalement réaffirmé jeudi ce qui n’était qu’un secret de polichinelle: Il est pro-vie.

Les conservateurs de Québec respectent les convictions personnelles de Scheer

Les candidats conservateurs de la région de Québec, qui sont tous pro-choix, se disent à l’aise avec la position personnelle pro-vie de leur chef Andrew Scheer, rassurés par sa promesse de ne jamais rouvrir le débat.

Andrew Scheer courtise aussi les bénévoles

Les conservateurs d’Andrew Scheer proposent un nouveau coup de pouce pour les Canadiens qui donnent de leur temps comme bénévoles en élargissant les critères d’un crédit d’impôt.

Nouveau parti démocratique

Les Canadiens ne doivent pas être résignés, dit Jagmeet Singh

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a brandi le spectre de Doug Ford et de Kathleen Wynne, actuel et ancienne première ministre de l’Ontario, pour critiquer ses adversaires conservateur et libéral. Il demande aux Canadiens de ne pas être résignés.

Singh invité à retirer son turban: Legault déplore un incident raciste

L’homme qui a invité le leader néo-démocrate à retirer son turban est raciste, selon le premier ministre François Legault.

Bloc québécois

«Steven Guilbeault est le nouveau maquillage de Trudeau», affirme Yves-François Blanchet

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet a critiqué l’environnementaliste et candidat libéral Steven Guilbeault, ainsi que son chef, Justin Trudeau, jeudi matin.

Autres

Plus d’un million de téléspectateurs pour le «Face-à-Face 2019»

Le «Face-à-Face 2019» présenté mercredi soir sur les ondes de TVA et LCN a attiré plus d’un million de téléspectateurs, atteignant même un sommet d’écoute de 1 248 000 téléspectateurs.

La communication non verbale des chefs nous en dit long

Une analyse du langage corporel et de la communication non verbale des quatre chefs lors du «Face-à-Face 2019» révèle les états d’esprit des aspirants au poste de premier ministre.

Les élus québécois piqués au vif par le terme «dégueulasse»

Le «Face-à-Face 2019» a suscité de vives réactions chez les élus québécois, particulièrement en ce qui concerne le dossier de la laïcité.

La dette canadienne n'est pas inquiétante, selon l'IRIS

Selon un tout nouveau rapport réalisé par l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), la dette fédérale actuelle n’aurait pas lieu d’inquiéter le prochain gouvernement canadien.