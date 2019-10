Céline Dion reporte deux autres spectacles à Montréal

Encore aux prises avec un important virus à la gorge, Céline Dion ne pourra monter sur la scène du Centre Bell comme prévu, vendredi et samedi.

Ses médecins lui demandant de prendre des jours de repos additionnels, la chanteuse reporte donc deux autres spectacles de sa tournée «Courage», cette fois à l’année prochaine. Les deux concerts seront présentés les 18 et 19 février 2020.

Dans un message d’excuses publié jeudi sur YouTube, la diva s’est dite «super désolée» d’être forcée de remettre à plus tard d’autres rendez-vous avec son public montréalais.

«Pour moi, c’est beaucoup plus difficile de "canceller" un spectacle que d’en faire un. Je suis désolée de vous décevoir. C’est difficile d’être ici (à Montréal) et d’attendre que la guérison se fasse. C’est pénible parce que j’ai l’impression de vous laisser tomber. Et je sais que c’est grâce à vous que je peux faire ce que j’aime, que je peux chanter.»

Il y a un peu moins de 10 jours, l’artiste avait aussi dû faire une croix sur quatre spectacles au Centre Bell. Elle se reprendra en novembre.

C’est au Centre Canadian Tire d’Ottawa, le 15 octobre, que Céline Dion doit livrer une nouvelle prestation devant public, si sa santé le lui permet.