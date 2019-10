Collision mortelle à Neuville: l’identité de la victime dévoilée

L'identité de la victime de la collision mortelle survenue mercredi, sur la route 365 à Neuville, dans le secteur de Portneuf, est Kim Guillemette, 23 ans, de Deschambault-Grondines.

La Sûreté du Québec a confirmé l'identité de la jeune femme en avant-midi, jeudi.

L’accident est survenu vers 9 h 15, entre le rang Petit-Capsa et le 2e Rang.

La conductrice circulait en direction nord lorsqu’elle a dévié de sa voie avant de percuter le poids lourd qui arrivait en sens inverse.

La victime a été transportée à l’hôpital souffrant de graves blessures et son décès a été confirmé plus tard, par la Sûreté du Québec (SQ).

Le conducteur du semi-remorque a subi de légères blessures et a également été conduit dans un centre hospitalier.

Les images témoignent de l'impact d'une rare violence et le véhicule lourd a pris en flamme après la collision.

Une enquête est en cours par des agents reconstitutionnistes de la SQ pour établir les causes de l'accident.

De plus en plus d’accidents

Émie Désilets, une citoyenne de Neuville, a entendu le bruit de l’impact qui s’apparente à celui d’une explosion.

«Les réservoirs d’essence ont dû exploser», explique-t-elle, ajoutant qu’elle a alerté les services d’urgence.

La Neuvilloise ignore les circonstances de l’accident, toutefois, elle indique que la route 365 est de plus en plus accidentogène.

«Je ne connais pas les circonstances de ce matin. J’aimerais bien savoir, mais on ne sait jamais, lance-t-elle. J’appelle le 9-1-1 de deux à trois fois par année.»

La citoyenne indique que le flot de circulation a également augmenté.

Des accidents graves

«Plus il y a de voitures, plus il y a d’accidents. Et les accidents sont de plus en plus graves», observe-t-elle, ajoutant qu’il y a une courbe à l’endroit où s’est produit l’accident.

Mme Désilets et d’autres résidents souhaitent d’ailleurs faire réduire la vitesse dans ce secteur.

Le maire de Neuville, Bernard Gaudreau, attend les conclusions de l’enquête avec intérêt.

«Nous allons ensuite nous asseoir avec la Sûreté du Québec et le ministère des Transports et faire un post mortem de cet accident, indique-t-il. Si l’on peut rendre cette route plus sécuritaire, la Ville va déployer tous les efforts.»

Le maire reconnait qu’il y a beaucoup d’accidents sur cette route, qui relève du MTQ, et qu’elle représente des enjeux de sécurité plus importants que bien d’autres routes, notamment par son achalandage important.

Plusieurs personnes ont perdu la vie sur cette route, au cours des dernières années. En juillet 2017, deux personnes y ont péri en moins de quatre jours.