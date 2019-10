Des bouchons à côté des maisons

Des applications mobiles comme Waze et Google Maps causent des maux de tête dans certaines municipalités, car elles font passer des automobilistes qui veulent déjouer le trafic au cœur de quartiers résidentiels.

« Il y a tellement de trafic que nous utilisons ça [Waze et Google Maps] quand on arrive dans le quartier pour connaître la meilleure façon de rentrer à la maison, explique Marie-Ève Valiquette, qui habite le quartier des Oiseaux à Laval depuis un an.

À l’heure de pointe, c’est aussi bien bruyant », ajoute-t-elle.

Situé près d’un secteur industriel et entre l’autoroute 440 et le boulevard Curé-Labelle, c’est un détour de choix pour les automobilistes qui veulent éviter un peu de congestion vers le nord. Grâce à des applications comme Waze et Google Maps, ils peuvent emprunter l’itinéraire qui présente le moins de retard. En fait, ce sont les applications qui leur suggèrent un itinéraire dans l’espoir de réduire leur trajet de quelques minutes.

La quiétude

« C’est un nouveau phénomène. Ce n’est pas malsain, mais on doit s’adapter, explique le maire de Laval, Marc Demers, qui observe cette pratique à plusieurs endroits dans sa ville depuis environ trois ans. C’est un enjeu, parce qu’une rue résidentielle n’a pas la même conception qu’une artère. Elle n’a pas la même capacité pour les véhicules lourds, et les citoyens sont habitués à une certaine quiétude. »

La problématique est aussi observée à Montréal, et un peu partout sur la planète, mais peu d’études ont été réalisées. La Ville de Leonia, dans l’État du New Jersey aux États-Unis, a même interdit la circulation à ceux qui n’y résident pas dans une soixantaine de rues. Ce règlement est toutefois contesté devant les tribunaux.

« Il y avait toujours des créatifs qui trouvaient des raccourcis [pour éviter les bouchons et les chantiers], mais maintenant, c’est plus généralisé grâce à Waze et d’autres [applications] », commente l’expert en transport intelligent, Jean-François Barsoum.

Comme le Plateau

À Laval, pour tenter de contrer le phénomène, des trottoirs ont été élargis à certaines intersections afin de former une sorte de goulot d’étranglement et de ralentir le trafic.

M. Barsoum cite en exemple l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à Montréal, où la majeure partie des véhicules qui circulent ne font que traverser le secteur.

« C’est pour ça que l’Arrondissement continue de créer des sens uniques. »

« On a déjà vu des citoyens signaler un chantier fantôme [faux] dans leur rue sur l’application pour éviter qu’elle y dirige des véhicules », indique l’expert en transport de l’école Polytechnique Nicolas Saunier.

Selon lui, les administrations municipales auraient avantage à légiférer et s’asseoir avec les développeurs afin de déterminer avec eux des rues qui pourraient être retirées des trajets.