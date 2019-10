Eddie Murphy annonce une suite au «Flic de Beverly Hills»

Eddie Murphy a confirmé que «Le Flic de Beverly Hills 4» serait son prochain film. L'acteur avait déjà annoncé qu'il reprendrait un de ses rôles mythiques en tournant la suite de «Un Prince à New York», sa comédie de 1988, mais il avait d'autres surprises pour ses fans.

«Oui, on va le faire après "Un Prince à New York 2". On enchaînera avec "Le Flic de Beverly Hills" et l'idée c'est ensuite de reprendre la scène et de faire du stand-up », a-t-il expliqué au site de divertissement Collider.

La star de 58 ans est de retour au premier plan après s'être retiré de l'industrie du spectacle depuis 2012. En plus de ces deux films, il a signé avec Netflix pour enregistrer plusieurs spectacles de stand-up. Le comédien sera également en vedette dans le film «Dolemite Is My Name» sur la plateforme de vidéo sur demande.

Eddie Murphy retournera par ailleurs sur le plateau de «Saturday Night Live», l'émission dont il a été l'une des stars entre 1980 et 1984. Le plan de l'acteur est de revisiter tous ses rôles les plus mythiques, au cas où il décide de prendre sa retraite définitivement.

«Je vais faire principalement du stand-up. Mais ces films et "Saturday Night Live", je les vois plus comme une manière de ponctuer ma carrière. Si je décide de rester sur mon canapé pour toujours, je veux finir sur une note amusante», a expliqué la légende de l'humour.