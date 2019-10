Les Canadiens ne doivent pas être résignés, dit Jagmeet Singh

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a brandi le spectre de Doug Ford et de Kathleen Wynne, actuel et ancienne première ministre de l’Ontario, pour critiquer ses adversaires conservateur et libéral. Il demande aux Canadiens de ne pas être résignés.

«Dans cette élection, ce n’est pas un choix entre les libéraux qui ne vont rien faire ou les conservateurs qui vont continuer de couper. On a une autre option, celle d’un gouvernement qui va travailler pour vous, qui va se battre pour vous. Et çà, c’est le NPD», a-t-il fait savoir.

En campagne à Toronto, capitale de la plus populeuse province au Canada, le chef du Nouveau Parti démocratique a une nouvelle fois été particulièrement virulent à l’endroit des libéraux, qu’il accuse de prendre des décisions qui bénéficient surtout aux plus riches.

Prenant à témoins les Ontariens, il a soutenu que l’ex-première ministre ontarienne libérale Kathleen Wynne avait pris l’engagement de ne pas vendre Hydro One, la société responsable du transport de l’électricité en Ontario. Finalement, l’entreprise avait été partiellement privatisée.

Jagmeet Singh a aussi parlé du premier ministre conservateur Doug Ford, qui depuis son arrivée à la tête de la province, en juin 2018, a coupé dans certains programmes publics, comme en éducation ou en santé. «Ce sont des coupures qui font mal aux gens», a-t-il dit.

Il a accusé Justin Trudeau «d’avoir de belles paroles sans actions concrètes», soutenant que les Canadiens n’ont plus confiance en lui. «Les Canadiens n’ont aucune confiance que Trudeau tienne ses promesses», a-t-il précisé.

«Justin Trudeau aime bien dire à quel point les conservateurs sont mauvais, mais il a choisi de laisser Doug Ford réduire les services aux gens et accorder des allègements fiscaux aux riches, a souligné dans un communiqué M. Singh. Les gens ne peuvent pas se permettre quatre autres années de promesses creuses de Justin Trudeau. Je me battrai avec acharnement pour empêcher les compressions des conservateurs en tout temps, et pas seulement durant une campagne électorale.»

Le chef néo-démocrate a passé une bonne partie de son point de presse à descendre en flèche le bilan du chef libéral, aussi bien en matière de logement que de santé.