Les futurs papas devraient cesser de boire avant la conception, selon une étude

Si un lien entre la consommation d’alcool durant une grossesse et les anomalies congénitales du nouveau-né a déjà été établi, une étude prévient que la consommation d’alcool des parents avant la conception peut également avoir un impact.

Les chercheurs ont conclu que les futurs pères qui n’ont pas bu de boissons alcoolisées trois mois avant la conception avaient 44 % moins de chance d’avoir un bébé avec une maladie cardiaque congénitale, rapporte la chaîne d’information américaine CNN.

D’un autre côté, si un homme est un buveur excessif, c’est-à-dire boit cinq consommations ou plus lors d’une même soirée, il y a 52 % plus de chance que son enfant développe une maladie cardiaque congénitale. Pour les femmes qui boivent avant la conception, les chances sont 16 % plus élevées.

Une exposition à l’alcool peut changer le développement et l’activité du sperme, bien que les chercheurs ne le sachent pas exactement de quelle façon.

Jiabi Qin, l’auteure de cette étude chinoise publiée jeudi, qui réunit plusieurs analyses réalisées sur le sujet, suggère que l’homme ne devrait pas consommer d’alcool six mois avant la conception et une femme, un an.