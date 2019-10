Ne sortez pas sans votre petite laine

Des avis de gel ont été émis par Environnement Canada pour plusieurs régions de la province.

C’est notamment le cas pour les régions de Charlevoix, Gatineau, Lac-Saint-Jean, Rimouski ou encore Saguenay où les températures chuteront près du point de congélation la nuit prochaine.

La journée de jeudi sera toutefois ensoleillée pour une grande partie de la province. À Montréal, ce sera une alternance de soleil et de nuages en matinée puis nuageux en après-midi. Le mercure devrait atteindre 9 °C. De pluie devrait commencer à tomber en soirée et dans la nuit et se poursuivre au cours de la journée de vendredi.

À Québec, le scénario sera similaire puisque la journée de jeudi s’annonce généralement ensoleillée avec un ennuagement prévu en après-midi et il fera un maximum de 9 °C. La pluie devrait également débuter après minuit.