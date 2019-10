Rappel de produits de bœuf cru et de veau cru de Ryding-Regency Meat Packers Ltd

Ryding-Regency Meat Packers Ltd. procède ces jours-ci au rappel des produits de bœuf cru et de veau cru de marque Ryding-Regency Meat Packers Ltd., ceux-ci pouvant être potentiellement contaminés par la bactérie E. coli O157:H7.

Selon les renseignements fournis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) à la suite de son enquête sur la salubrité des aliments, «les établissements de services alimentaires, les détaillants, les distributeurs et les fabricants ne doivent pas servir, vendre ou utiliser les produits visés», a-t-on mentionné jeudi, par communiqué.

Les consommateurs qui ont en leur possession l'un des produits de la marque Ryding-Regency Meat Packers Ltd. peuvent le ramener à son point d’achat pour obtenir un remboursement.

L’ACIA a indiqué que les aliments contaminés par la bactérie E. coli O157:H7 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre les gens malades.

Symptômes

Parmi les symptômes liés à la bactérie E. coli O157:H7, on note des nausées, des vomissements, des crampes abdominales plus ou moins aiguës ainsi qu'une diarrhée aqueuse ou sanguinolente.

Des complications peuvent subvenir et notamment causer des dommages permanents aux reins. Dans les cas les plus graves, elles peuvent entraîner la mort.