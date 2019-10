Roger Taillibert, l'architecte du stade olympique, est décédé

L’architecte derrière le stade olympique de Montréal, le Français Roger Taillibert, est décédé à l’âge de 93 ans.

Outre le stade olympique, M. Taillibert compte également parmi ses plus grandes réalisations le Parc des Princes de Paris et le stade Khalifa au Qatar. L’architecte a connu une carrière concentrée autour de la réalisation de complexes sportifs de grande envergure et est reconnu pour son amour des courbes dans les bâtiments.

Même si le stade olympique a connu son lot de critiques, notamment en raison de son toit qui devait être rétractable, M. Taillibert a toujours défendu sa construction.

L'architecte français avait été mandaté par le maire montréalais de l'époque, Jean Drapeau, afin d'y accueillir les Jeux olympiques de 1976 ainsi que les Expos.

La mairesse de Montréal Valérie Plante a salué l’héritage laissé par l’architecte dans la métropole.

«Le Stade olympique est connu aux quatre coins du monde et il nous a donné certains grands moments de notre histoire. Le legs de Roger Taillibert à Montréal est grand. Mes pensées accompagnent ses proches», a écrit Mme Plante dans un message diffusé sur Twitter.

Plus de détails à venir.