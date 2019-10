«Steven Guilbeault est le nouveau maquillage de Trudeau», affirme Yves-François Blanchet

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet a critiqué l’environnementaliste et candidat libéral Steven Guilbeault, ainsi que son chef, Justin Trudeau, jeudi matin.

M. Blanchet est revenu sur le premier débat de la campagne électorale de la veille en entrevue à QUB radio avec l’animateur Benoit Dutrizac.

«J’étais président du Jour de la terre de 2006 à 2008. Je suis un militant environnemental depuis longtemps. Steven Guilbeault, il était pour le Suroît, il était pour l’augmentation de 40% des gaz à effet de serre dans l’Ouest canadien. Steven Guilbeault est le nouveau maquillage de Justin Trudeau pour cacher ses propres erreurs en environnement», a affirmé M. Blanchet lors de son passage à l’émission «Dutrizac», jeudi.

Le 10 juillet dernier, le cofondateur d’Équiterre s'est joint au Parti libéral du Canada pour faire campagne dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie.

«Il s’en va cautionner un gouvernement qui dit : "il y a X dizaines de milliards de barils de pétrole dans le sous-sol de l’Ouest canadien, faudrait être des fous pour pas l’extraire". Mais si on l’extrait, juste ce pétrole-là augmente de plusieurs degrés la température de la planète. Venant d’un environnementaliste qui pourrait peut-être être un ex-environnementaliste, ça me semble hautement discutable», a poursuivi le chef du Bloc Québécois.

Une remontée du Bloc québécois

Le candidat bloquiste dans Beloeil-Chambly est d’avis qu’il a senti une «remontée perceptible» de son parti au cours des derniers mois, et ce, même si dernièrement, «on déclarait que le Bloc québécois était mort».

«Même moi quand je suis arrivé je me suis dit : "OK, il y a une job à faire sur l’image de marque du Bloc", mais aujourd’hui, je pense que ce bout-là ce n’est plus gênant d’être associé au Bloc québécois», a-t-il poursuivi.