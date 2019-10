Trudeau s’explique sur ses deux avions de campagne

Le chef libéral Justin Trudeau a dû se défendre jeudi d’utiliser deux avions de campagne alors que la question environnementale reste une de celles qui reviennent le plus dans le débat politique actuel.

«On a deux avions de campagne qui nous permettent de faire une campagne dans tous les coins du pays, de faire plus d’évènements, de rencontrer plus de Canadiens que n’importe quel autre parti politique parce qu’on sait que c’est important que les gens puissent rencontrer et interpeller leur chef», a fait savoir M. Trudeau, jeudi, à Montréal.

Il revenait sur cette question qui s’est insérée dans la campagne, mercredi. Pendant la soirée au «Face-à-Face 2019», le chef conservateur Andrew Scheer l’a accusé d’être un hypocrite sur les questions environnementales, lui demandant pourquoi il était le seul chef de parti politique à avoir deux avions pour la campagne électorale.

À ce propos, le chef libéral avait rétorqué que les conservateurs étaient les seuls qui ne s’étaient pas acheté de crédits de carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre GES. Il a repris le même argument, jeudi.

«Andrew Scheer et les conservateurs n'ont pas acheté de compensations de carbone pour leur transport, car ils pensent que la pollution devrait être gratuite», a-t-il déclaré.

Justin Trudeau a même déploré l’attaque systématique des conservateurs pour discréditer les environnementalistes.

De son côté, M. Scheer ne s’explique pas cette situation puisque l’avion des conservateurs a «suffisamment d'espace pour les bagages et l'équipement», a-t-il fait savoir en campagne au Nouveau-Brunswick.

«Nous avons pris la décision d’avoir seulement un avion. Notre avion utilise moins d’essence que l’avion principal de Justin Trudeau», a-t-il ajouté, qualifiant de nouveau son rival libéral «d’hypocrite» et de «faux écolo».

«C’est à lui d’expliquer pourquoi il pense que l’achat de crédit pour le carbone excuse le fait qu’il utilise bien plus d’énergie que notre campagne», a-t-il poursuivi.