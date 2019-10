«L’église a été omnipuissante au Québec, elle a protégé des pédophiles qui étaient membres de congrégations et de diocèses». Voilà le constat de l’avocat Alain Arsenault, qui est au cœur de six des 20 recours collectifs intentés contre des religieux au Québec.

L’émission «J.E» a dénombré, dans ces recours, près de 400 abuseurs qui auraient fait plus de 1000 victimes au Québec.

«C’est la pointe de l’iceberg. Il y a des études qui le démontrent. C’est moins de 5% des personnes qui vont dénoncer les agressions sexuelles aux autorités dans leur vie» ajoute l’avocat Pierre Boivin de la firme Kugler Kandestin qui mène plusieurs recours contre des religieux.

L’émission «J.E» s’est intéressée au sort de deux membres de la congrégation des Clercs de Saint-Viateu: le père Jean Pilon et le frère Laurent Madore, qui ont abusé de jeunes pensionnaires au collège Bourget de Rigaud alors qu’ils étaient directeur de pastorale et responsable d’activités parascolaires.

«Je suis sorti de ma chambre. Je suis allé voir le père Pilon dans son local. Je le connaissais bien, je l’avais vu dans les cours. Tout bonnement, j’avais voulu discuter avec et il a profité de mon innocence», a confié à «J.E» Brian Ford, qui a été pensionnaire au collège Bourget durant tout son secondaire, entre 1981 et 1986. Il allègue avoir été abusé par les deux religieux, le père Pilon et le frère Madore.

Monsieur Ford représente plus de 250 présumées victimes inscrites au nouveau recours collectif intenté contre les Clercs de Saint-Viateur qui a été autorisé le 25 avril dernier.

Logés aux petits soins

Malgré leur passé judiciaire pour des actes de pédophilie, la congrégation héberge toujours à Joliette le frère Laurent Madore et le père Jean Pilon. Ils ont accès à des soins de santé prodigués par des médecins et des infirmières, ils sont nourris et logés et la congrégation leur fournie une voiture.

Comme les Clercs de Saint-Viateur refusent l’accès à ses religieux, un membre de l’équipe de «J.E» s’est fait passer pour un ancien élève de Bourget afin d’aller à la rencontre de Jean Pilon.

Lors d’une première visite, le Père Pilon se préparait à célébrer la messe de onze heures dans la chapelle de l’infirmerie de l’établissement.

«Je me concentre plus sur du travail de bureau, sur des présentations de feuillets pour les chants, et sur l’animation spirituelle», a confié le Père Pilon à celui qu’il croyait être un ancien de Bourget.

Durant la discussion, le père Pilon a démontré peu de remords pour les abus sexuels de garçons qu’il a commis à l’époque où il était directeur de pastorale au collège Bourget.

«Des remords. On a tous des remords pour tout ce qu’on fait. Dans le fond, qui est de travers, qui n’est pas de travers, peu importe. C’est comme toi qui dis: j’ai tu bien fait, j’ai tu pas bien fait. C’est ça la vie, hein?» a dit le père Pilon.

«Il s’en tire bien pour le mal qu’il a fait. Ce gars là il fait ses petites affaires. La vie est belle. Il parle du petit Bon Dieu en passant», a déclaré à «J.E» un homme qui dit avoir été, lui aussi, victime du père Pilon au collège Bourget.

«C’est une personne âgée, c’est un pédophile. Moi j’ai été sa victime et ça m’est resté dans la tête toute ma vie. Contrairement à lui, moi, il faut que je travaille tous les jours pour l’oublier», conclut-il avec colère.

Les dirigeants des Clercs de Saint-Viateur ont refusé d’accorder une entrevue à l’émission «J.E».