L’utilisation par le chef néodémocrate Jagmeet Singh du terme «dégueulasse» a très mal passé auprès d’élus québécois, mais aussi chez le chroniqueur Mathieu Bock-Côté, qui salue la réaction du chef bloquiste à l’accusation de son adversaire.

Selon lui, Yves-François Blanchet a très bien réagi dans les circonstances, en mettant l’utilisation du terme «dégueulasse» sur le compte de la barrière linguistique. «C’est une réponse noble à un commentaire qui, lui, était dégueulasse.»

Le chroniqueur reproche aux chefs fédéraux d’avoir encore une fois voulu assimiler le nationalisme québécois à la chicane au cours du «Face-à-Face». «Pour le Canada anglais, quand les Québécois se rappellent qu’ils sont Québécois d’abord plutôt que Canadiens, on dit “chicane”».

Or l’analyste politique Emmanuelle Latraverse estime «facile» de sauter sur l’utilisation du terme pour «ajouter de l’huile sur le feu».

«M. Singh n’a pas dit que la loi 21 était dégueulasse. Son accusation, c’était de reprocher au Bloc québécois d’instrumentaliser le débat sur les signes religieux, de ressortir le niqab et de vouloir ramener ce débat à la Chambre des communes. C’est cette politique de division qu’il a qualifiée de dégueulasse», souligne-t-elle.

«Quand il faut un tel travail d’interprétation pour arriver à recadrer un propos, c’est parce qu’il n’est pas si clair que ça», de rétorquer Mathieu Bock-Côté.

«Une position difficile»

Emmanuelle Latraverse enchaîne en rappelant que la question de la laïcité place les chefs fédéraux dans une position très délicate.

«Un premier ministre du Canada, dont le devoir et le mandat politique sont, entre autres, de protéger la constitution et la Charte, ne peut pas annoncer cinq ans à l’avance – ne sachant pas quels enjeux légaux et constitutionnels seront soulevés par les jugements – qu’il renoncerait à aller en Cour suprême. Ça, ce serait irresponsable», soutient l’analyste politique.

«On ne peut pas demander à Justin Trudeau de cesser d’être Justin Trudeau», ajoute-t-elle.

«Moi, je lui demande!», répond Mathieu Bock-Côté.

«Sachant qu’il aime porter des déguisements, on pourrait lui demander de se déguiser en personne qui respecte – au moins partiellement – les compétences provinciales et l’autonomie constitutionnelle du Québec.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.