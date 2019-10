Ce qu’il faut retenir de la 24e journée de campagne

Le sujet de l’avortement a encore occupé une grande place lors de la 24e jour de la campagne électorale fédérale, vendredi.

Voici ce qui a retenu l’attention aujourd’hui:

Parti libéral

Le troisième lien «n'existe pas» selon Trudeau

Les gens de Québec n'ont pas pu en savoir davantage sur les positions du chef libéral Justin Trudeau sur les dossiers régionaux, dont celui du troisième lien, un projet qui «n'existe pas», selon lui.

Visite éclair de Justin Trudeau dans le Bas-Saint-Laurent

Le chef libéral Justin Trudeau s’est arrêté vendredi à Saint-Anaclet-de-Lessard, près de Rimouski, pour planter symboliquement un arbre en compagnie de familles et de sa candidate dans le comté de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Chantal Pilon.

Trudeau demande à Scheer un engagement ferme

S’il convient que son rival conservateur a droit à ses opinions, le chef libéral Justin Trudeau lui demande toutefois de s’engager fermement à protéger le droit des Canadiennes.

Trudeau est critiqué pour son avion-cargo

Les attaques ont fusé de toutes parts contre Justin Trudeau jeudi après la révélation que les libéraux n’utilisaient pas un, mais bien deux avions de campagne.

Parti conservateur

Violence des gangs: les conservateurs veulent durcir le ton

Les conservateurs promettent d’éliminer la libération sous caution automatique de membres des gangs criminels ainsi que de nouvelles peines minimales obligatoires pour certaines infractions reliées aux gangs.

Double nationalité de Scheer: des réponses qui ne satisfont pas

Le chef conservateur a dû faire face vendredi à une kyrielle de questions sur sa double nationalité, même s’il affirme qu’il a toujours été clair et honnête à ce sujet.

Avortement: Scheer «a gâché tout son débat»

Premier débat en français, position sur l’avortement, double citoyenneté: la dernière semaine a été difficile pour Andrew Scheer.

Parti vert

Elizabeth May veut constituer un cabinet de guerre pour s'attaquer aux changements climatiques

La chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May, estime qu'un «cabinet de guerre» est nécessaire pour combattre les changements climatiques.

Un candidat du Parti vert appelle Québec solidaire en renfort

Le candidat du Parti vert dans la circonscription de Québec, Luc Joli-Coeur, invite les gens de Québec solidaire à travailler avec lui.

Autres

Impact dans les intentions de vote après le «Face-à-Face 2019»

Les aiguilles semblent bouger dans les intentions de vote depuis le «Face-à-Face 2019» puisqu’un nouveau coup de sonde de la firme Nanos indique un léger recul des conservateurs au pays. L’écart s’accentue aussi en faveur de Justin Trudeau comme premier ministre préféré.

Labeaume réclame 272 M$ au fédéral

Le maire de la Ville de Québec Régis Labeaume a étalé ses demandes aux différents chefs de parti dans le cadre des élections fédérales et le tout avoisine les 272 M$.

«On a l’impression qu’on a affaire au Parti créditiste!»

Le bilan libéral en matière d’économie et les promesses de déficits du parti ont été la cible d’attaques répétées de la part de tous les débatteurs rassemblés vendredi sur le plateau de Mario Dumont.

Les conservateurs plus populaires chez les hommes âgés, le NPD chez les jeunes femmes

Si les conservateurs et les libéraux font la course en tête dans les intentions de vote depuis le début de la campagne, c’est loin d’être le cas dans tous les groupes de la population. Alors que chez les jeunes femmes, le NPD dépasse le Parti conservateur, ce dernier a une bonne longueur d’avance chez les hommes plus âgés, révèle une nouvelle étude.