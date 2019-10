Confusion à Québec par rapport au financement du boulevard Hochelaga

Une grande confusion régnait vendredi à l’hôtel de Ville de Québec. Accusé par l’opposition d’avoir menti au sujet du financement des travaux sur le boulevard Hochelaga, le maire Labeaume a convenu «qu’il y a quelque chose qui ne marche pas».

Jeudi, Régis Labeaume a expliqué que la Ville est obligée de financer seule ces travaux majeurs de 61,7 millions$. Selon lui, l’argent ne pouvait pas venir des 3 milliards$ des gouvernements supérieurs, car le trambus n’allait plus passer sur le boulevard Hochelaga.

Or, vendredi matin, Québec 21 a dégainé un récent communiqué de presse de la Ville de Québec datant du 3 juin 2019. On peut y lire que le trambus «ne passera donc plus sur le boulevard Laurier». Nulle mention d’un éventuel passage sur Hochelaga n’est mentionnée dans le document de la municipalité.

«Hier [jeudi], on a commencé la journée avec un mensonge de Rémy Normand. Régis Labeaume en a rajouté une couche avec un autre mensonge en après-midi avec le trambus sur Hochelaga. C’est deux mensonges pour le prix d’un», a tonné Jean-François Gosselin, chef de Québec 21.

Incompréhension

Confronté à ces informations, le maire Labeaume a paru ébranlé et a avoué qu’il «ne la comprend pas [lui-même]».

«Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne marche pas cette affaire-là. Prenez ma parole, je suis le maire de la Ville. Mais il y a quelques chose qui ne marche pas [...] Il y a du monde à qui il faut que je parle», a-t-il glissé.

Régis Labeaume a ajouté ceci: «Quand j’ai quitté au début avril [2019] pour mon opération, il y avait un trambus sur Hochelaga, entre l’Université Laval et Rochebelle [...] Et c’est clair que l’option n’était plus là quand je suis revenu».

À l’époque, le principal enjeu était de savoir si le trambus devait passer sous ou sur l’autoroute Robert-Bourassa, a ajouté le maire de Québec.