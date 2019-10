Déjà la fin pour le Maurice Nightclub

Le second souffle du Maurice Nightclub n’aura été que de quelques mois. N’étant pas rentable financièrement, l’établissement a finalement fermé ses portes en septembre.

« L’expérience a été négative. Nous avons perdu environ 200 000 $ dans cette aventure », indique le promoteur Dean Fortin. « Nous avons essayé beaucoup de choses. L’engouement pour les bars ou les discothèques n’est simplement plus là », poursuit-il.

C’est le 16 septembre que le Maurice Nightclub a mis un terme à ses activités et que les employés, une vingtaine, ont été remerciés. L’homme d’affaires a préféré ne pas renouveler son bail auprès du propriétaire du bâtiment, Denis Pelletier.

Achalandage

Pour expliquer sa décision, M. Fortin pointe du doigt l’achalandage qui n’a pas été au rendez-vous, le Festival d’été de Québec et les frais entourant la gestion d’un bar, notamment pour l’installation des modules d’enregistrement des ventes.

« L’ouverture des terrasses de Grande Allée a été un fiasco. Après, contrairement aux années antérieures, le Festival d’été a décidé d’ouvrir un bar dans le Manège militaire et de faire des soirées. Cela nous a fait aussi très mal », énumère M. Fortin.

En mai dernier, l’homme d’affaires espérait relancer l’établissement fermé en novembre 2017 avec une offre de spectacles. Il voulait faire revivre « les belles années » du Maurice Nightclub et du Charlotte. Il visait une clientèle de 25 à 45 ans.

Pour réaliser son projet, M. Fortin s’était associé avec l’homme d’affaires Jilo Vielleuse. Le duo avait injecté des milliers de dollars pour rafraîchir l’endroit avant son ouverture.

« C’est un gouffre financier. Tu as beau essayer différentes choses, les gens ne sont pas là », déplore M. Fortin.

« Opérer un bar, c’est beaucoup plus difficile que dans mon temps, et il y a moins d’effervescence qu’avant sur la Grande Allée. Les gens arrivaient au Maurice vers minuit et ils partaient vers 1 h 30. C’est impossible de faire assez d’argent pour payer les loyers, les taxes et les autres frais », poursuit-il.