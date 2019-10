Des éloges pour le film «Kuessipan» dans un festival international

Le long métrage québécois «Kuessipan» n'a pas laissé indifférent le jury du 34e Festival international du film francophone de Namur, en Belgique. Le drame tourné par Myriam Verreault sur la Côte-Nord, auprès des Innus, a reçu une mention spéciale en lien avec la compétition officielle de l'événement, vendredi.

Absente de la cérémonie, la primée cinéaste s'est toutefois réjouie de sa victoire dans un message lu par les acteurs Cédrick Ambroise et Douglas Grégoire, en vedette dans son film.

«Ceci me rend plus heureuse encore, car ce film a été fait avec et pour mes amis Innus, trop longtemps restés dans l’ombre de l’histoire. Leur présence avec vous est extrêmement significative pour leur communauté, pour la nation innue, ainsi que pour les Québécois. Deux peuples qui sont en processus de réconciliation.»

«Kuessipan» a pris l'affiche en salle au Québec vendredi. Le film s'intéresse à deux amies adolescentes qui aspire à des choses bien différentes dans la vie. Leur relation sera donc ébranlée plus d'une fois.

Outre à Namur, l'oeuvre a été présentée au public du Festival de cinéma de la ville de Québec, du Festival international du film de Toronto et du Vancouver International Film Festival au cours des dernières semaines.