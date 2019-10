Des pompiers canadiens commandent accidentellement 18 pizzas... au Texas

Des pompiers canadiens affamés ont accidentellement passé une commande pour 18 pizzas dans un restaurant situé à plus de 3700 km de là!

Tout a commencé quand le chef des pompiers d’Alimo en Alberta a demandé à un membre de son équipe de commander d’un restaurant local.

Il a fait une recherche rapide sur Google pour trouver le numéro de téléphone et a passé la commande.

«Il est venu me voir pour me demander si c’était normal que c’était un numéro de téléphone de San Antonio. Je lui ai dit que non», raconte le chef des pompiers, Alex Pavcek.

Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que le pompier réalise son erreur. «Il nous a rappels et a dit qu’il avait fait une grosse erreur. Il voulait appeler Alimo’s Pizza au Canada», explique Fred Nunez, propriétaire d’Alamo Pizza and Wings au Texas.

Les pompiers canadiens ont profité de cette erreur pour faire une bonne action. «On les avait, nous avons offert de les payer et de les faire envoyer à la caserne de pompiers la plus proche», poursuit M. Pavcek.

Plus de 300$ de pizzas ont été livrés à deux casernes texanes. «Ils se sont rendus sur notre page Facebook et ont commencé à nous envoyer des photos. On s’est fait des amis», conclut M. Pavcek.