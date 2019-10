Diane Tell: l'inspiration des montagnes

Huit ans après son dernier disque de chansons originales, Diane Tell nous revient avec «Haïku«, un album aux textes riches auquel plusieurs artistes ont collaboré. Fière du travail accompli, elle nous en parle avec plaisir et se confie sur sa nouvelle vie dans les Alpes.

Les dernières années auront été riches en rebondissements pour Diane Tell. Après avoir divorcé et quitté Biarritz, en France, il y a quatre ans, pour s’établir dans le petit village alpin d’Ayer, en Suisse, l’auteure-compositrice-interprète s’est lancée dans la réalisation de «Haïku». Le titre désigne en japonais un petit poème extrêmement bref célébrant l’évanescence des choses.

«Cet album-là, ce n’est pas des fonds de tiroirs. Il s’agit d’une création pure issue de mes récentes années passées dans les montagnes.»

C’est d’ailleurs dans le vaste territoire des Alpes que Diane Tell a rencontré l’écrivain suisse Slobodan Despot, qui signe trois des textes de son nouveau disque.

«Slobodan n’habite pas très loin de chez moi. Il m’a donné des poèmes que j’ai mis en musique sans en changer une virgule. J’aime amener des écrivains comme lui, qui n’ont jamais fait de chansons, à s’initier à cette forme d’art.»

Une rencontre avec Fred Fortin

Parmi ses autres collaborateurs se trouvent des artistes du Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi, dont l’auteur-compositeur-interprète Fred Fortin.

«Je l’ai rencontré il y a trois ans, sur le plateau d’enregistrement de l’émission ¨Microphone¨, qui était animée par Louis-Jean Cormier à Télé-Québec. J’ai beaucoup d’admiration pour son travail et un grand respect pour lui. Voilà pourquoi je lui ai demandé de réaliser mon album et de m’écrire quelques chansons. ¨Haïku¨ est un album simple avec une voix, des mots et cinq instruments à cordes. Il s’apparente un peu à un album de jazz», souligne Diane Tell.

«Tell rembobinée»

En dehors de ses nombreux spectacles au Québec et en France cet automne, Diane Tell continue de jeter un oeil au projet «Tell Rembobinée», qui soulignera les 40 ans de la sortie de son album «En flèche» en revisitant les pistes de ce disque, dont son grand succès «Si j’étais un homme».

«C’est mon neveu Anthony Fortin qui est à la tête de ce projet, en compagnie d’amis DJ. Leur objectif est de prendre l’album original et de le reconstruire, pièce par pièce, à leur façon. Si tout se passe bien, ¨Tell rembobinée¨ devrait sortir en 2020.»

À la radio en 2020

D’ici là, la chanteuse sera de passage sur les ondes d’ICI Musique en mars prochain afin d’animer, durant quatre dimanches, l’émission «La chaîne musicale».

«Dans le cadre de ce mandat, je compte bien faire découvrir de nombreux artistes de la relève musicale d’ici. Mon neveu Anthony fait d’ailleurs partie de cette scène avec son groupe L’Amalgame. Peut-être qu’un jour, lui et moi, on aura l’occasion de monter sur scène ensemble. Pour l’instant, je dois programmer 120 chansons que je veux partager avec les gens à l’émission ¨La chaîne musicale¨.»

À travers ses nombreuses occupations, Diane Tell compte bien continuer à profiter de l’air frais des montagnes.

«Je suis très active, mais quand je reviens chez moi, je suis bien. J’adore faire du ski dans les Alpes. J’habite à 1000 mètres d’altitude et j’ai l’impression de vivre au paradis!» s’exclame-t-elle en terminant.

L'album «Haïku» de Diane Tell est offert en magasin et en ligne.