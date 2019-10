Donald Pilon: «J’ai toujours essayé d’être moi-même»

À le voir solide comme un chêne, l’œil vif et ayant toujours le mot pour rire, on a du mal à croire que Donald Pilon a maintenant 81 ans. Et pour le comédien qui a entrepris sa carrière en 1968 dans un film de Gilles Carle, le temps de la retraite ne semble pas être près de sonner.

Donald, on peut dire que tu as vraiment eu une carrière diversifiée...

Imagine, ça fait 50 ans, et j’ai toujours vécu de mon métier. Je n’ai jamais fait une autre «job». Mais, avant de commencer, en 1968, quand j’ai tourné «Le viol d’une jeune fille douce» avec Gilles Carle, j’ai fait 50 000 boulots! Quand j’ai débuté dans le métier, je travaillais à l’Expo. J’ai été chanceux, et je le réalise. Gilles Carle, Denis Héroux, tous les grands réalisateurs sortaient de l’Office national du film, et c’était le premier film de Gilles dans le privé. Ça commençait, et j’ai été chanceux de l’avoir rencontré.

Comment s’est passée cette rencontre marquante?

J’avais rendez-vous avec Gilles un après-midi, dans un bar de la rue Saint-Denis, au sous-sol. J’arrive là, il fait noir. J’aperçois un gars dans le fond, avec les cheveux longs et de gros verres fumés épais. C’était lui! Moi, je ne connaissais rien, et pendant que je parlais avec lui, il m’auditionnait. Il m’a demandé si ça me tentait de travailler dans son film. J’ai répondu: «Certainement!» Il m’a dit qu’il fallait que je sois sur la rue Saint-Paul le samedi matin, à 5 h 30. Après avoir accepté, j’ai «eu la chienne». J’étais un peu au-dessus de mes affaires! En plus, je savais que je pouvais faire de l’argent dans autre chose, comme lorsque je vendais des cours de danse et que je gagnais une fortune.

Tu faisais du porte-à-porte?

Oui, j’allais chez les gens, je travaillais de 7 heures à 10 ou 11 heures. Tu peux être bien malchanceux, mais si tu es un vendeur, tu es censé vendre. Et moi, ça marchait! Pendant les deux ans que ç’a duré, j’ai eu «ben du fun»! C’était dans les années 1950 et je gagnais de cinq à six cents piastres par semaine! J’avais 20 ans et je dépensais tout ce que je gagnais.

Tu as toujours été perçu comme un bon gars avec qui il est agréable de travailler...

Je vais te dire une chose: quand j’ai commencé, je n’avais jamais vu une caméra de ma vie et je faisais de la bravade. À l’intérieur, j’avais envie de mourir, mais ça ne paraissait pas. Je me souviens d’une fois, dans les premiers jours, où Gilles m’expliquait quelque chose que je ne comprenais pas trop. Je lui ai dit: «Écoute, Gilles, laisse-moi faire, je vais t’arranger ça.» Je me suis dit: «Qu’est-ce que je viens de dire là, moi?» Je la jouais comme si j’avais toujours fait ça!

D’avoir occupé plusieurs emplois t’a-t-il aidé à relever le défi?

Quand tu as fait plein d’affaires avant, quand tu vas vendre des robes dans les Maritimes, à Corner Brook, un samedi soir, et que tu attends ton monde, quand tu fais ça, n’importe quelle «job» qu’on te propose, tu la prends. C’est une aventure! J’ai, entre autres, été directeur d’une compagnie de finance durant quatre ans. À mon premier film, j’avais 28 ans, et j’avais donc une expérience de travail. Et si ça n’avait pas marché, j’aurais fait autre chose, mais je voulais l’essayer. Je n’ai pas de mérite, j’ai toujours essayé d’être moi-même pour ne pas me perdre dans ce monde de fous là.

C’était assez différent des autres milieux que tu avais fréquentés.

C’était un monde de beauté. Dans le monde des affaires, ça se donne des coups de poing en bas de la ceinture, et je me suis aperçu que ça allait parfois bien plus bas que la ceinture! (rires)

As-tu toujours réussi à avoir du plaisir?

Il y a peut-être une pièce de théâtre, deux affaires, et une personne avec qui j’ai travaillé, qui n’ont pas été «le fun», dans ma vie. En général, quand tu regardes ça avec le recul, tu réalises que c’est souvent de ta faute si ç’a mal tourné. J’arrive dans le dernier «stretch» de la vie, et je vois que les gens ne sont pas capables d’avouer leurs torts; ils mettent souvent ça sur le dos des autres.

As-tu du travail en perspective?

J’ai tourné à la fin de l’été 2018 dans «Les fleurs oubliées», d’André Forcier, qui sort bientôt sur grand écran. C’était la quatrième fois que je travaillais avec André. Ça parle de ce qui se passe dans le monde en ce moment avec Monsanto. C’est vraiment d’actualité. Roy Dupuis et Yves Jacques font partie de la distribution. J’ai travaillé pas mal avec Gaston Lepage dans ce film. On a eu tellement de plaisir! J’ai déjà un projet, un autre film, et j’ai reçu un synopsis. Je tournerai peut-être l’an prochain ou dans deux ans, tout dépend du financement. Aujourd’hui, si un projet ne me tente pas, je peux me permettre de ne pas le faire. C’est comme n’importe quel métier, tu apprends tout le temps.

La vie est bonne pour toi. Tu n’as pas le temps de t’ennuyer!

Écoute, j’ai cinq femmes dans ma vie! J’ai ma conjointe, Camille, deux filles, deux petites-filles, et j’ai aussi un petit- fils! Ça me tient occupé et c’est le grand bonheur, ça me permet de rester jeune. C’est une belle «job» que celle de grand- père, je suis leur «chum», elles me racontent leurs problèmes.

Tu as depuis longtemps pris l’habitude de passer une bonne partie de l’hiver en Floride...

Tout ça a commencé avec Michel Tremblay, de qui nous sommes très proches et qui, depuis bientôt 30 ans, a décidé qu’il allait écrire à Key West. Il est tombé en amour avec l’endroit, et avec raison, car c’est superbe! Alors, ça fait 30 ans que je vais là-bas et que je n’ai pas passé d’hiver ici.

Ça ne te manque pas?

Tu sais, des boules et des lumières de Noël dans des palmiers, c’est pas mal beau! Tu peux être assis en costume de bain ou être dans la piscine et regarder ton arbre de Noël, et j’aime ça!

Tu as vraiment l’air en grande forme. Quel est ton secret?

Mon père était professeur de natation, il avait fait de la lutte gréco-romaine aux Olympiques. J’avais donc l’exemple et j’ai toujours été conscient qu’il fallait faire de l’exercice. Un jour, j’aurais pu me noyer au Mexique. Mais grâce à ce que j’avais appris plus jeune, je m’en suis sorti. Je n’ai pas paniqué. J’ai aussi joué au tennis, j’ai beaucoup marché, mais je n’ai jamais été maniaque d’entraînement. J’ai un appareil elliptique au sous-sol, et aussi des poids. Parfois j’en fais, et d’autres fois non. Je n’ai pas de routine. Par contre, si je pars du sous-sol, que je monte l’escalier et que je me sens un peu essoufflé, je réalise qu’il faut que je fasse quelque chose.

Parle-moi de ton frère Daniel, avec qui tu as bien sûr tourné quelques films...

Quand il est parti aux États-Unis, on ne se voyait plus et, depuis toujours, on ne voyait pas les choses de la même façon, tant pour la vie que pour la carrière. Il a été parti durant 30 ans et les gens disaient qu’on ne se parlait pas. Ça ne m’a jamais dérangé parce que, mon frère et moi, on se comprenait. On se parlait, on allait manger ensemble, on pouvait se crier par la tête, mais on s’aimait.

Il y a eu un an en juin qu’il est décédé...

Oui, ça faisait trois ans qu’il était malade, il avait le cancer des os et le cancer du côlon. Il souffrait, c’était l’enfer, et ç’a été une délivrance quand il est décédé. Ç’a été comme avec mon père, qui est mort dans d’énormes douleurs; c’était un fumeur et il avait un cancer du poumon.

La mort te fait-elle peur?

La mort fait partie de la vie, il faut l’apprivoiser vite. Et dans la situation actuelle du monde, de gros problèmes s’en viennent. Denise Bombardier m’a dit un jour: «En tout cas, Donald, on est chanceux: on ne verra pas ça parce qu’on est trop vieux.» Et tu sais quoi? Elle n’a pas tort. Moi, je suis la situation depuis toujours, c’est comme un passe- temps. Ce qui arrive, ç’a été prédit par des professeurs d’histoire et des historiens du temps qui répétaient: «Ne faites pas ci, ne faites pas ça!» Les politiciens ont tout fait pour gagner des votes, et regarde où on en est aujourd’hui...

On verra Donald Pilon dans le film «Les fleurs oubliées», d’André Forcier, qui prendra l’affiche le 25 octobre.