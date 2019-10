Gigi Hadid serait de nouveau célibataire

Gigi Hadid ne serait plus en couple! La top aurait apparemment mis un terme à sa relation avec la star de la télé-réalité Tyler Cameron.

Si le couple a tout fait pour rester discret sur cette relation, si ce n'est une apparition publique le 4 septembre dernier pour l'enterrement de la grand-mère de Gigi Hadid, il semblerait que la nouvelle de leur séparation ait été révélée par une source proche du candidat de The Bachelorette. «Tyler est célibataire. Lui et Gigi Hadid ne sont plus ensemble», a déclaré cette source à Us Weekly. Par ailleurs, en début de semaine, Tyler Cameron avait indiqué à Jenny McCarthy dans Watch What Happens Live qu'il était «peut-être célibataire».

Ce n'est pas la première fois que Gigi Hadid se retrouve dans une histoire d'amour très médiatique, puisqu'elle a déjà été en couple avec l'ex-chanteur de One Direction, Zayn Malik.