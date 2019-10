La «gentille fillette» Greta Thunberg se moque de Poutine

La Suédoise Greta Thunberg, symbole de la conscience climatique de la jeunesse, a tourné en dérision sur Twitter des déclarations du président russe Vladimir Poutine, qui la qualifiait cette semaine de «gentille fillette».

Sur son profil Twitter, l'influente militante écologiste de 16 ans, qui compte 2,7 millions d'abonnés, se présente désormais comme une «adolescente gentille, mais mal informée», une référence aux piques lancées par M. Poutine mercredi.

Le président russe avait alors commenté le discours bouillant de Greta Thunberg le 23 septembre au cours de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

«Je suis sûr que Greta est une gentille fillette très sincère, mais les adultes doivent tout faire pour ne pas conduire les adolescents et les enfants dans des situations extrêmes; ils doivent les protéger d'émotions excessives qui peuvent les détruire», avait réagi M. Poutine.

Il avait ajouté ne pas partager pas «l'enthousiasme général» après le discours de Greta Thunberg.

«Personne n'a expliqué à Greta que le monde actuel est compliqué et multiforme, qu'il se développe vite et que des gens en Afrique et dans beaucoup de pays asiatiques veulent vivre au même niveau de prospérité qu'en Suède», avait poursuivi le maître du Kremlin.

«Le fait que des jeunes et des adolescents attirent l'attention sur les grands problèmes d'aujourd'hui, y compris en matière d'écologie, est une bonne chose. C'est très bien, il faut absolument les soutenir», avait-il encore dit.

Dans sa biographie sur Twitter, Greta Thunberg a déjà ironisé sur des propos de Donald Trump la concernant. Elle s'y présentait comme «une jeune fille très heureuse qui regarde vers un avenir brillant et merveilleux», reprenant mot pour mot des déclarations du président américain.